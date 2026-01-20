사우디아라비아 프로페셔널 리그 소속 중동 고객 대상으로 ‘한국’ 브랜드 각인

[헤럴드경제=권제인 기자] 한국타이어앤테크놀로지가 사우디아라비아 프로리그 명문 구단 ‘알 이티하드’와의 공식 스폰서십을 알리는 브랜드 필름을 20일 공개했다.

이번 브랜드 필름은 알 이티하드와의 공식 스폰서십 체결을 기념해 축구와 모터스포츠에 대해 관심이 높은 중동, 아프리카 지역에서 글로벌 통합 브랜드 ‘한국(Hankook)’의 프리미엄 위상과 브랜드 친밀도를 강화하기 위해 기획됐다.

영상에서는 한국타이어를 장착한 고성능 레이싱카의 극한 레이스 장면과 알 이티하드 선수들의 실제 경기 장면을 교차로 노출했다. 특히, 한계를 뛰어넘는 혁신 테크놀로지로 최상의 퍼포먼스를 뒷받침하는 한국타이어의 본질적 가치를 모티브로 하여, 알 이티하드와의 굳건한 파트너십을 상징적으로 표현했다.

이와 함께 타이어 트레드 마크와 속도감 있는 주행 사운드를 활용해 영상의 몰입감을 높였으며, 알 이티하드와 승리의 환희를 함께 나누는 ‘한국’ 브랜드를 노출했다. 해당 브랜드 필름은 한국타이어 글로벌 공식 유튜브, 인스타그램 등 공식 소셜 미디어 채널을 통해 확인 가능하다.

한편, 한국타이어는 유럽 프로축구리그 상위팀 간 대회 ‘유럽축구연맹 유로파리그’와 ‘유럽축구연맹 유로파컨퍼런스리그’, 세계 최고 권위 축구 시상식 ‘발롱도르’, 미국 시뮬레이션 골프 리그 ‘투모로우 골프 리그’와의 파트너십을 이어나가며 글로벌 스포츠 마케팅을 진행하고 있다.

특히, 알 이티하드를 포함하여 사우디 전역에서 ‘ABB FIA 포뮬러 E 월드 챔피언십’, ‘월드 랠리 챔피언십’ 등 한국타이어가 후원하는 국제자동차연맹(FIA) 주관 세계 최정상급 모터스포츠 대회를 개최하며 중동 및 아프리카 지역에서 브랜드 인지도를 지속 높이고 있다.

한국타이어 관계자는 “알 이티하드와의 견고한 파트너십을 기반으로 현지 지역 고객들과 소통 접점을 지속 확대하며 글로벌 톱티어 기술력과 프리미엄 브랜드 입지를 공고히 할 것”이라고 말했다.