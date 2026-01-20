할인 기간 혜택 강화로 고객 선택 100개 이상 대량 구매 28% 증가

[헤럴드경제=박연수 기자] 이마트는 지난해 12월 26일부터 올해 1월 18일까지 24일간 사전예약으로 판매한 설 선물세트 매출이 지난해 설 동기 대비 128% 증가했다고 20일 밝혔다.

올해 이마트는 명절 선물을 미리 준비하는 얼리버드 고객 트렌드가 확산을 고려해 사전예약 기간을 지난해 설 대비 9일 늘렸다. 기간·금액대별 상품권 증정 혜택도 최대 750만원까지 확대했다.

선물세트를 100개 이상 구매하는 대량 구매 매출은 지난해 설 동기간 대비 28% 신장했다. 대량 구매 품목 중에서는 조미료·통조림 선물세트의 매출 비중이 절반 이상으로 가장 높았다. 조미료·통조림 선물세트는 50만개 이상의 판매를 기록 중이다.

육류 세트 중에선 한우를 중심으로 10만원 이상 가격대 선물세트가 인기를 끌었다. ‘피코크 한우 갈비 세트 1호’가 매출 상위권에 올랐고 ‘피코크 직경매 암소 한우구이 세트’는 지난해 설 대비 매출이 2배 이상 증가했다.

과일 선물세트에서는 중간 가격대인 3~5만원대 선호 현상이 뚜렷하게 나타났다. ‘유명산지 사과’, ‘사과&배 VIP’ 등 이마트가 합리적인 가격에 준비한 사과·배·세트가 매출 상위를 차지했다. ‘상주곶감’ 세트는 지난해 설 대비 매출이 114% 신장했다.

할인점 외 사업부에서도 사전예약 수요가 늘었다. 트레이더스 홀세일 클럽은 108%, 이마트 에브리데이는 233% 증가했다.

이마트는 다음달 6일까지 설 선물세트 사전예약을 진행한다. 최대 750만원 상품권 증정 혜택은 23일까지 제공한다.

정우진 이마트 마케팅 담당은 “사전예약 기간에 드리는 풍성한 혜택을 더 많은 고객이 누리길 바란다”고 말했다.