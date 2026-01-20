PSMC P5 팹 18억달러에 인수 의향서 AI·HBM 수요 확대에 DRAM 생산능력 확충

[헤럴드경제=서지연 기자] 미국 메모리 반도체 기업 마이크론 테크놀로지가 대만 반도체 생산시설을 2조원대에 인수하며 글로벌 메모리 수요 대응에 나선다. 인공지능(AI) 데이터센터를 중심으로 메모리 수요가 빠르게 늘어나는 가운데, 생산 능력을 선제적으로 확대하겠다는 전략이다.

마이크론은 19일(현지시간) 대만 먀오리현에 위치한 반도체 업체 PSMC의 P5 공장(P5 팹)을 현금 18억달러(약 2조6500억원)에 인수하기 위한 의향서에 서명했다고 밝혔다.

이번 인수 대상에는 약 30만제곱피트(약 2만7871㎡) 규모의 300mm 팹 클린룸이 포함된다. 마이크론은 해당 시설을 통해 늘어나는 글로벌 메모리 수요에 보다 안정적으로 대응할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

마니쉬 바티아 마이크론 글로벌 운영 담당 수석 부사장은 “수요가 공급을 계속 웃도는 시장 환경에서 생산량을 늘려 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있게 될 것”이라며 “이번에 인수하는 시설이 기존 마이크론 공장과 인접해 있어 운영 측면에서 시너지 효과도 클 것”이라고 말했다.

이번 거래는 규제 당국의 승인을 거쳐 올해 2분기 중 마무리될 예정이다. 거래가 완료되면 마이크론은 해당 부지에 단계적으로 DRAM 생산 설비를 구축해 증산에 나설 계획이다. 회사 측은 2027년 하반기부터 DRAM 생산량이 실질적으로 증가할 것으로 내다봤다.

메모리 증설 배경에는 AI 확산이 있다. 경제분석업체 옥스퍼드 이코노믹스의 마코토 쓰치야 수석 이코노미스트는 최근 보고서에서 “지속되는 반도체 공급 부족은 AI 데이터센터에 사용되는 고대역폭 메모리(HBM)에 대한 강한 수요에서 비롯됐다”고 분석했다.

그는 또 “반도체 제조사들이 이익률이 높은 첨단 칩 생산으로 역량을 옮기면서 PC나 스마트폰 등에 쓰이는 범용 메모리 칩 생산 능력은 점차 줄어들고 있다”며 “이 영향으로 메모리 가격은 올해도 상승세를 이어갈 가능성이 크다”고 전망했다.

시장도 긍정적으로 반응했다. 이날 뉴욕증시에서 마이크론 주가는 전장 대비 7.76% 오른 362.75달러에 마감했다. 마이크론 주가는 올해 들어서만 15% 이상 상승했다.