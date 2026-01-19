[헤럴드경제=배문숙 기자]송미령 농림축산식품부 장관은 19일 “농촌 창업이 활성화 될 수 있도록 현장의 애로사항을 적극적으로 청취하여 제도를 개선하고 우리 밀·쌀을 사용한 가공식품 소비 활성화 등을 위해 정책적으로 적극 뒷받침하겠다”고 강조했다.

송 장관은 이날 충북 청주 미원산골마을빵집을 찾아 “지역의 농산물과 아이디어가 결합될 때, 농촌은 창업 공간으로서 충분한 경쟁력을 가지고 있는 것을 확인할 수 있었다”며 이같이 말했다.

미원산골마을빵은 우리밀과 쌀 등 지역 농산물을 사용해 주민들이 함께 만든 빵이 ‘속 편한 빵, 건강한 빵’으로 입소문을 타면서 유명해지기 시작하면서 매출이 2020년 5000만원에서 5년후 2025년 5억으로 급증했다.

매출 증가는 지역 농산물 사용 확대와 농업인 소득 증가로 이어지고 나아가 주민 일자리 창출, 지역 방문객 증가, 지역 공동체 활성화까지 확산됐다고 농식품부는 설명했다.

송 장관은 이날 지역 농산물 활용 농촌경제 활성화 우수사례를 청취하고 빵 만드는 시설, 빵과 지역 농산물 판매시설 등을 살폈다.