신인 웹툰 창작자 발굴 위한 ‘대한민국 웹툰 공모대전 in 순천’ 공고

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 대한민국 제일의 애니메이션·웹툰도시를 지향하는 순천시가 본사를 유치한 웹툰 앵커기업 (주)케나즈(대표 이우재)와 손잡고 전국 신인 창작자들을 대상으로 ‘대한민국 웹툰 공모대전 in(인) 순천’을 개최한다.

이번 공모전은 참신한 아이디어와 열정을 가진 예비 창작자들에게 데뷔 기회를 제공하고, 지역과 함께 성장하는 웹툰 산업 생태계를 조성하기 위해 마련됐다.

참가 자격은 19세 이상 예비 창작자로서 연재 경험이 없거나 매체 연재 2회 미만인 자이며, 소재, 주제, 장르는 무관하다. 다만, 성인물이나 이미 수상·계약된 작품은 제외된다.

시상규모는 1억 원으로 대상 5000만원, 최우수상 3000만원 등 총 10작품을 선정하게 된다. 특히 대상과 최우수상 수상자에게는 시상금뿐 아니라 웹툰 연재와 유통을 위한 후속 지원도 제공된다.

접수기간은 오는 3월 25일부터 3월 31일까지이며, 이메일(contest@kenaz-re.com)을 통해 가능하다.

자세한 사항은 순천시 홈페이지(www.suncheon.go.kr) 내 고시․공고란을 참고하거나 시청 콘텐츠정책과(061-749-5593)로 문의하면 된다.