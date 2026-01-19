[헤럴드경제=최원혁 기자] 졸업식 시즌을 맞아 정성껏 만든 꽃다발에 ‘조화’를 섞었다는 항의를 받은 꽃집 점주의 사연이 전해졌다.

최근 JTBC ‘사건반장’에 따르면 지난 7일 서울에서 꽃집을 운영하는 점주 A씨는 손님 B씨로부터 졸업식 꽃다발 주문을 받았다.

B씨는 분홍색, 흰색 ‘생화’로 구성된 샘플 사진을 보냈고 A씨는 주문대로 제작을 완료했다. 가격은 8만원이였다.

영업시간 종료 후 가게를 찾은 B씨는 ‘무인 픽업’ 방식으로 꽃다발을 가져갔다.

하지만 문제는 다음날 발생했다. B씨는 보라색 조화가 꽂혀 있는 꽃다발 사진을 함께 보내며 “분명 생화로만 해달라고 했는데 왜 조화를 섞었느냐”고 따졌다.

점주 A씨는 당혹스러웠다. 매장에선 조화를 다루지 않고 있기 때문이다.

그는 즉시 매장 CCTV를 확인했지만 꽃다발 제작은 물론 픽업 장소에 놔둘 때까지, 그 어디에서도 ‘보라색 꽃’도 ‘조화’도 보이지 않았다.

A씨는 CCTV 영상을 B씨에게 전달했다. 하지만 항의는 누그러지지 않았다. B씨는 “그럼 손님인 내가 조화를 넣었다는 거냐”며 “다신 이용 안 하겠다”고 했다.

점주 A씨는 “생화 꽃다발은 묶여 있는 구조라 완성 후 꽃을 추가로 끼워 넣는 것이 어렵기 때문에 조화가 섞였다는 건 말이 안 된다”며 “만약 CCTV가 없었다면 억울하게 환불까지 해줬을 것”이라고 밝혔다.

사연을 접한 누리꾼들은 “졸업식에 한 번 쓰고 환불을 노린 것 아니냐”, “졸업식 사진을 확인해 보면 된다” 등의 반응을 보였다.