서초·방배유스센터 ‘2025년 전국 청소년수련시설 종합평가’ 최우수 등급 획득 전국 지자체 중 유일하게 모든 수련시설 ‘최우수’ 선정 및 장관상 수상 쾌거 AI·디지털 기반의 미래체험 공간 ‘서초유스센터’, 상상력과 표현력이 살아나는 예술 공간 ‘방배유스센터’ 특화 운영에 높은 평가

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 청소년수련시설인 서초유스센터와 방배유스센터가 성평등가족부가 주관하는 ‘2025년 청소년수련시설 종합평가’에서 ‘최우수기관’으로 선정되며, 동시에 성평등가족부 장관상을 수상했다고 밝혔다.

‘청소년수련시설 종합평가’는 성평등가족부가 주관해 2년마다 전국 500여 개의 청소년수련시설을 대상으로 실시하는 정기 평가다. ▲시설 운영·관리 ▲청소년 이용 및 프로그램 ▲인사 및 조직 ▲시설·안전 ▲시설운영 발전 등 7개 분야 전반에 대해 전문가들의 엄격한 심사를 거친다.

서초유스센터와 방배유스센터는 이 심사에서 최우수로 평가돼 2년간 ‘최우수’ 현판을 게시하게 되며, 최우수 등급의 60개 기관 중 20곳에만 수여되는 성평등가족부 장관상까지 수상하는 영예를 안았다.

이번 성과는 전국 지방자치단체 중 유일하게 지역 내 모든 청소년수련시설이 ‘최우수’ 등급을 획득하고 장관상까지 수상한 사례다. 서초구의 아낌없는 정책지원과 각 센터의 내실 있는 운영이 이런 결과로 이어졌다고 센터 관계자는 전했다.

특히, 두 센터의 차별화된 특화 전략이 높은 평가를 받았다. 서초유스센터는 ‘전국 최초 4차산업 및 미래기술 특화 스마트유스센터’답게 디지털 전환 시대에 맞춰 시설과 프로그램을 체계적으로 고도화하고, AI·디지털 기반의 특화 활동을 통해 청소년 활동의 수준을 한 단계 높여왔다. 방배유스센터는 ‘전국 최고 문화·예술 특화 아트유스센터’라는 정체성을 기반으로 사회적 메시지를 담은 연극, 인형극 등 다양한 예술 활동과 축제를 통해 청소년들이 예술 언어로 세상과 소통하도록 지원하고 있다.

한편, 두 유스센터는 청소년이라면 누구나 자유롭게 방문할 수 있고 청소년지도사가 상주해 안전하게 운영된다. 운영시간은 오전 9시에 시작해 월~토요일은 21시까지, 일요일은 18시까지다. 자세한 프로그램 안내와 이용정보는 각각 서초유스센터와 방배유스센터를 통해 확인할 수 있다.

전성수 서초구청장은 “서초와 방배유스센터가 나란히 전국 최고의 시설로 평가받은 것은 우리 서초청소년이 안심하고 즐길 수 있는 환경이 조성되었음을 보여주는 결과“라며 “앞으로도 청소년이 꿈을 키우고 행복을 누리는 서초를 만들기 위해 더욱 세심히 살펴 나가겠다”고 말했다.