조르자 멜로니 이탈리아 총리 공식 방한 오찬 李대통령 “韓 찾는 이탈리아 유학생 두 배 증가” 멜로니 총리 “정이라는 표현, 한-이 관계 잘 표현”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 19일 조르자 멜로니 이탈리아 총리와 오찬하며 “양국 청소년들이 한강 작가와 그라치아 델레다의 작품을 읽으며 서로의 음식과 노래를 자국의 것처럼 즐기게 될수록 우리 양국간의 협력의 지평은 넓어지고 우정은 더욱 깊어질 것”이라고 강조했다.

이 대통령은 이날 청와대 1층 충무실에서 멜로니 총리의 공식 방문을 환영하며 오찬을 열고 “우리는 지금 양국 국민이 문화를 매개로 국경을 넘나들며 서로를 더 풍요롭게 만드는 새로운 역사를 목도하고 있다”면서 이같이 말했다.

이 대통령은 인사말에 앞서 ‘본조르노’라는 이탈리아어 인사를 건네면서 좌중을 웃게 했다. 이어 이 대통령은 “이번 정상회담을 통해 대한민국과 이탈리아 사이에 반도라는 지리적 조건 외에도 여러가지 공통점이 있다는 사실을 확인할 수 있었다”면서 “양국 모두 우수한 기술력과 창의력을 바탕으로 한강의 기적, 그리고 이탈리아의 경제적 기적을 일궈내며 세계적인 경제강국으로 성장한 저력을 가지고 있다”고 말했다. 또한 “가족과 공동체의 가치를 소중히 여기고 소박한 가정의 식탁에서 출발하는 고유의 음식문화를 자국의 정체성이자 국가적 자산으로 키워냈다는 공통점도 있다”고 덧붙였다.

이 대통령은 이날 문화 강국인 이탈리아 또한 한국의 문화를 즐기며 양국의 우호 관계가 깊어진다는 점을 강조했다.

이 대통령은 “무엇보다 양국 국민의 끊임없는 교류야말로 한 이탈리아 우호관계의 가장 든든한 기반이 될 것”이라며 “이탈리아를 방문하는 한국 국민의 숫자가 연간 100만명에 이른다. 다음달 밀라노와 코르티나에서 개최되는 동계올림픽을 계기로 더 많은 우리 국민이 이탈리아를 방문할 것으로 예상한다. 최근 한국을 찾는 이탈리아 유학생 숫자 역시 5년 전에 비해 두배나 증가했다고 한다”고 설명했다.

이어 이 대통령은 “양국간 우호 협력관계의 가장 큰 원동력인 국민간 교류, 특히 유학생 교류가 더 활발하게 이뤄질수 있도록 저와 총리님은 앞으로 더 각별한 관심을 기울이기로 했다”면서 “한국과 이탈리아 간에 이뤄질 더 넓은 협력과 연대는 양국 국민의 일상을 더욱 풍요롭고 안전하게 만들어줄 것”이라고 목소리를 높였다.

또한 이 대통령은 “지방 정부의 고유한 강점과 경쟁력을 구축하고 도시국가형 공동모델을 선도해온 이탈리아야말로 대한민국이 나아갈 지방주도 성장의 훌륭한 모범”이라고 칭찬했다.

이 대통령은 거듭 “지난 9월에 멜로니 총리님을 처음 뵈었을 때 따님이 k-팝에 열렬한 팬이라는 말씀을 듣고 새삼스럽게 높은 문화의 힘을 실감했다”면서 “이탈리아 감독 로베르토 베니니가 세계에서 유일하게 문화가 먼저 탄생하고 만들어진 나라라는 말을 남겼을 정도로 이탈리아는 명실상부한 세계 문화예술의 탄생지이자 중심지다. 그런 이탈리아의 청소년들이 케이컬처에 빠져 한국어를 배우고 한국 노래를 따라부르고 있다”고 짚었다.

그러면서 “그 빛나는 미래의 주역들이 있기에 재작년 수교 140주년을 기념했던 한국과 이탈리아의 관계가 새로운 140년을 향해서 함께 힘차게 나아갈수 있을 것이라 믿는다”면서 “그 여정 속에서 저와 총리님, 그리고 한국과 이탈리아가 서로 신뢰하고 의지할 수 있는 파트너로 함께할 수 있기를 바란다”고 제안했다.

멜로니 총리 또한 “한국과 이탈리아는 굉장히 강한 유대관계를 가지고 있는 국가”라며 “서로에 대한 존중이 굉장히 강하고, 그렇기 때문에 이러한 공고한 관계가 더욱더 강화되기를 기원하는 바”라며 화답했다.

멜로니 총리는 이어 “특히 한국어에 ‘정’이라는 표현이 있는데, 저는 이 정이라는 표현이야말로 한국과 이탈리아의 관계를 가장 잘 표현한다고 생각한다”며 양국 관계를 강조하기도 했다.

멜로니 총리 또한 “무엇보다도 양국 협력관계 있어서 문화를 빼놓을수 없다고 하겠다”면서 “아까 이 대통령께서 말씀하셨지만 문화야말로 양국 협력의 기본이 된다고 생각한다”고 공감했다.

멜로니 총리는 “K-컬처의 성공 뒤에는 굉장히 똑똑한 선택과 전략이 있었다고 생각한다”며 “그것은 바로 지극히 세계적인 것과 지극히 국가적인 것을 오묘하게 섞은 전략이라고 할 수 있다”고 했다.

계속해서 멜로니 총리는 “그렇기 때문에 저희는 이렇게 함께함에 있어서 무엇보다도 양국이 함께 중장기적인 협력 전략을 세우고, 그러한 관점으로 우리가 대면하고 있는 다양한 국가적, 국제적 위기와 현안들에 대해서 대응해야 한다고 생각한다”면서 “오늘(19일)의 만남이 여전히 끝이 아니라 시작이라고 생각한다”고 했다.

멜로니 총리는 끝으로 “이재명 대통령이 로마에 꼭 오시길 부탁드리며, 그 기회로 말미암아 오늘 이렇게 저에게 주신 환대를 저도 되돌려 드릴 수 있기를 바라는 마음”이라며 “또 이를 통해서 전략적인 협력이 강화되기를 희망한다”고 했다.

멜로니 총리는 이날 건배사를 제안했다. 멜로니 총리는 “한국 모든 국민의 건강과 번영을 기원한다. 그리고 한국과 이탈리아 양국의 우정을 기원하고, 무엇보다 대통령님의 안녕과 평화를 기원한다”고 목소리를 높였다.