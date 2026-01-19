吳, 간부회의서 관련 의혹 실태조사 지시

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울시가 김경 서울시의원(무소속)의 가족들이 서울시 사업 수주 과정에서 특혜를 받았다는 의혹에 대해 자체 감사를 실시하기로 했다. 김 시의원은 ‘특정 종교단체 당원 가입’ 의혹이 불거지자 지난 9월 더불어민주당을 탈당했다.

19일 서울시에 따르면 오 시장은 이날 오전 간부회의에서 김 의원과 관련한 의혹을 보고받고 실태조사와 감사를 지시했다. 해당 의혹은 김 시의원의 가족이 운영하거나 관련된 회사 7곳이 김 시의원이 속한 상임위원회 소관인 서울시 산하기관들과 수의계약을 맺고 수백억원 규모의 용역을 잇달아 수주했다는 내용이다. 수의계약이 이뤄진 기간은 2019년부터 지난해 6월까지로 전해졌다. 김 시의원은 2018년부터 10대·11대 시의원으로 활동해왔다.

이민경 서울시 대변인은 이날 정례브리핑에서 “감사위원회를 꾸리고 실태조사에서 (문제가 되는) 사항들이 나올 경우 고발 조치 등을 검토할 예정”이라며 “사법기관에도 적극적으로 협조를 요청하겠다”고 밝혔다. 또 “(업체당) 수의계약은 연간 3번으로 제한돼 있는데, 법·제도적으로 문제가 있을 경우 조치할 수 있다”면서 구체적인 감사 범위를 두고는 “윤곽이 나오면 말씀드리겠다”고 덧붙였다.

김 시의원은 2022년 지방선거를 앞두고 당시 민주당 소속이었던 강선우 무소속 의원에게 공천 대가로 1억원을 건넨 혐의로 경찰 수사를 받고 있다.