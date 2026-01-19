‘금융기관 대출행태 서베이’ 발표 ‘가계 주택대출’ 지수 크게 상승

[헤럴드경제=김벼리 기자] 지난 3분기 내내 높았던 은행권의 대출 문턱이 올해 1분기 다시 낮아질 전망이다.

한국은행이 19일 발표한 ‘금융기관 대출행태 서베이(조사)’에 따르면 1분기 은행의 대출태도 종합지수는 8로 집계됐다. 지난해 2분기 -13, 3분기 -28, 4분기 -21 등으로 3분기 연속 마이너스(-)를 이어오다 올해 들어 플러스(+)로 전환했다. + 부호는 대출태도 완화, 신용위험 증가, 대출수요 증가를 의미한다.

대출 주체별로 보면 가계 주택대출이 6, 가계 일반대출(신용대출 등)이 0으로 나타났다. 이 중 가계 주택대출은 지난해 3분기 -53, 4분기 -44 등 큰 폭의 강화 우위에서 완화 쪽으로 방향이 바뀌었다.

대기업(6)과 중소기업(11)도 전 분기의 3, -3보다 완화될 것으로 보인다.

한은은 “가계대출은 새해 대출 취급 재개와 함께 주택 관련 대출을 중심으로 전 분기에 비해서는 다소 완화될 전망”이라며 “대기업에 완화적 대출태도를 유지하는 가운데 중소기업도 완화될 것으로 전망된다”고 말했다.

1분기 대출수요 종합지수는 12로, 지난해 4분기(6)보다 높아졌다. 주택구입과 전세자금 수요 등이 늘면서 가계 주택대출(11) 수요가 증가할 것으로 예상됐다.

아울러 연초 시설자금 수요와 운전자금·유동성 확보 수요 등으로 중소기업(17)을 중심으로 기업 대출수요도 증가할 것으로 전망됐다.

은행들이 예상한 1분기 신용위험 종합지수는 20으로 전 분기와 같았다.

대기업은 8에서 14로, 가계는 11에서 14로 각각 높아졌다. 중소기업은 31에서 28로 낮아졌지만 상대적으로 높은 수준을 유지했다.

한은은 “기업 신용 위험은 대내외 경영 여건의 불확실성 하에서 중소기업을 중심으로 지속될 것”이라고 말했다.

저축은행 등 비은행 금융기관은 대체로 대출태도 강화 기조를 지속하되 그 수준이 전보다 다소 완화될 것으로 전망됐다. 신용위험은 높은 수준을 유지할 것으로 예상됐다.

이번 조사는 지난해 11월 25일부터 12월 16일까지 203개 금융기관(국내은행 18·상호저축은행 26·신용카드 7·생명보험사 10·상호금융조합 142개) 여신 총괄 책임자를 대상으로 진행했다.