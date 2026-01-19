패션·로봇·교육 융합…생산·보급·기술 잇는 생태계 구축

[헤럴드경제=강승연 기자] 형지엘리트는 헥사휴먼케어·재능대학교와 협력해 ‘시니어 로봇 복지 사업’을 단계적으로 확대한다고 19일 밝혔다. 각자의 핵심 역량을 결합해 기술 개발부터 제품화, 실증으로 이어지는 완결형 생태를 구축하는 것이 이번 협약의 골자다.

시니어 복지와 로봇이 결합된 ‘에이지테크(AgeTech)’ 시장에 진입하는 것이 형지엘리트의 큰 그림이다. 실제 글로벌 에이지테크 시장은 2025년 기준 약 2조7000억 달러 규모로 추정된다. 고령화 사회에서 돌봄·이동·재활·일상 기능을 기술로 확장하는 차세대 핵심 산업으로 주목받고 있다.

형지엘리트의 형지로보틱스는 형지그룹이 보유한 2000여개의 시니어 특화 유통망과 의류 설계 노하우로 전면에 나선다. 한양대 로봇공학과 명예교수인 한창수 대표를 필두로, 고령자가 일상에서 착용할 수 있도록 제품 경량화와 원가 절감형 모델을 개발할 계획이다.

인력 양성과 실증은 재능대학교가 맡는다. ‘로봇 케어 매니저’ 양성 과정도 신설한다. 향후 ‘피지컬 AI(Physical AI)’ 기반의 머신러닝 기술을 보행보조에 적용하는 실효성 검증도 추진한다.

형지엘리트 관계자는 “형지그룹의 생산·유통 노하우를 시니어 로봇 복지 분야에 이식할 것”이라며 “첨단 기술과 공공 정책을 잇는 모델을 구축하고, 인천이 로봇 복지의 메카로 도약하도록 역량을 집중하겠다”고 말했다.