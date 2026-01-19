노동쟁의 조정, 차별시정 등 수행

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주대학교(총장 김동진) 건축공학과 송창영 교수가 광주·전남 산하 준사법적 행정기관인 ‘전남지방노동위원회’ 노동위원으로 위촉됐다.

전남지방노동위원회는 노동관계에서 발생하는 노사 간의 이익 및 권리분쟁을 신속하고 공정하게 조정·판정함으로써 산업 평화 정착을 목적으로 운영되는 기관이다. 이번 위촉에는 송창영 교수를 포함한 근로자위원 40명과 사용자위원 40명 등 총 80명의 노동위원이 선임됐다. 임기는 2026년 1월 19일부터 2029년 1월 18일까지 3년이다.

송 교수는 사용자단체를 대표해 부당노동행위 구제신청 판정, 노동쟁의 조정, 차별시정 등 노사 관계의 핵심적인 조정·판정 업무를 수행하게 된다. 재난안전분야 권위자인 송 교수의 이번 위촉은 안전한 근로환경 조성이라는 사회적 책임에 대한 헌신을 인정받은 결과다.

송 교수는 “현장의 근로자들이 안심하고 일할 수 있는 안전 환경 조성이 노사 상생의 첫걸음”이라며, “근로자와 사용자 간의 권리이익을 존중하고, 책임감을 바탕으로 공정하게 조정에 임해 산업 평화에 기여하겠다”라고 포부를 밝혔다.

한편 송창영 교수는 현재 광주대학교 건축공학과 주임교수로 재임하며 광주지방고용노동청 작업중지해제 심의위원회, 광주상공회의소 산업안전관리위원회, 사학연금공단 안전보건위원회, 고용노동부 광주인적자원개발위원회 위원 등을 겸임하고 있다.