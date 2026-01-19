김상경(사진) 전 농림축산식품부 농림축산검역본부 인천공항지역본부장이 제32대 농촌진흥청 차장에 취임했다. 김 차장은 16일 열린 취임식에서 “농업·농촌의 현안을 해결하기 위해 조직 역량을 한데 모으고 국정과제를 성공적으로 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

전남 장성 출신인 김 신임 차장은 전남대 축산학과를 졸업하고 1999년 기술고시 34회로 공직에 입문했다. 이후 농식품부 과학기술정책과, 종자생명산업과, 방역정책과장 등 주요 보직을 두루 거쳤으며, 국립농산물품질관리원장 등을 역임했다. 농진청 대변인 출신인 성제훈 전 경기도농업기술원장은 국립농업과학원장으로 임명됐다. 성 원장은 농진청 스마트팜개발과장, 디지털농업추진단장을 맡아 농업현장의 디지털화에 앞장서 왔다. 전남대 농공학과를 졸업한 그는 같은 대학원에서 석·박사학위를 받았다. 대학졸업 후 잠시 광주농고에서 교편생활을 했지만 박사학위 취득후 농진청 농업공학연구소로 옮겨 공직생활을 시작했다. 농과원 수확후관리공학과장, 스마트팜개발과장을 거쳐 대변인으로도 활동했다.

김병석 전 농진청 연구정책국장은 국립식량과학원장으로 승진했다. 김 원장은 고려대 농생물학과를 졸업한 뒤 서울대 대학원에서 석·박사 학위를 받았다. 배문숙 기자