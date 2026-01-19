복지재정 데이터 연계·분석 및 공공데이터 개방 등 5개 분야 상호 협력

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국사회보장정보원과 한국조세재정연구원은 지난 16일 서울 광진구 사회보장정보원 대회의실에서 복지재정 데이터의 효율적 활용과 데이터 기반의 정책 연구 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 양 기관이 상호 신뢰를 바탕으로 견고한 협력 체계를 구축하고, 향후 복지 및 조세재정 분야의 발전을 위한 업무를 공동 추진하기 위해 마련됐다.

양 기관은 이번 협약을 통해 ▷복지재정 데이터 연계 및 분석 ▷사회보장 분야 데이터 기반 정책 연구 및 지원 ▷공공데이터 개방 및 활용 협력 ▷공동 세미나, 포럼, 워크숍 등을 통한 성과 공유 및 확산 ▷타 상호 협력이 필요한 사항 등 총 5개 분야에서 협력하기로 했다.

이번 협약으로 한국사회보장정보원이 보유한 사회보장 관련 데이터와 한국조세재정연구원의 전문적인 재정·조세 분석 역량을 결합해 보다 정교하고 실효성 있는 국가 복지 정책 수립의 기초를 마련할 수 있을 것으로 기대된다.

또 양 기관은 협약에 따라 발생한 산출물과 정보를 공동으로 활용하고, 정기적인 학술 행사를 통해 연구 성과를 대외적으로 확산해 공공데이터의 가치를 높이는 데 앞장설 계획이다.

김현준 한국사회보장정보원장은 “국가 재정과 사회보장 정책 수립·집행의 핵심인 양 기관의 협력은 데이터에 기반한 과학적 정책 수립을 실현하는 중요한 발걸음이 될 것”이라며 “복지재정의 투명성을 높이고 국민이 체감할 수 있는 정책 연구가 이뤄지도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.