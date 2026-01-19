[헤럴드경제=김보영 기자] 중국 사회관계망서비스(SNS)에 부산 해운대경찰서 내부 사진이 올라와 논란이 일고 있는 가운데, 경찰은 중국인 관광객이 경찰서를 방문했을 당시 몰래 촬영한 사진이라고 해명했다.

최근 중국 SNS 더우인에는 해운대경찰서 사무실 내부를 촬영한 사진이 게시됐다. 사진은 경찰서 책상에 앉아 업무용 컴퓨터와 사무실 내부를 바라보는 구도로 촬영됐으며, 컴퓨터 화면에는 ‘프리즘 자유민주주의연합 윤어게인 교통관리’라는 문서가 표시돼 있다. 게시자는 사진과 함께 ‘I work’라는 문구를 덧붙였다.

해당 게시물이 확산되자 온라인에서는 “중국인이 경찰로 채용된 것 아니냐”, “경찰 업무 화면을 노출해도 되는 것이냐”, “중국 공안이 경찰서를 방문한 것 아니냐” 등 안보 우려를 제기하는 반응이 잇따랐다.

이에 대해 경찰은 지난해 11월 중국인 관광객이 분실한 지갑을 찾으러 해운대경찰서 교통과에 방문했을 당시 몰래 찍은 사진이라고 설명했다. 휴대전화 배터리가 다 돼 사무실 책상에 있는 충전기로 충전하도록 허용해준 사이 사진을 찍은 것으로 추정하고 있다.

다만 경찰은 해당 게시물의 ‘I work’라는 표현만으로는 한국 경찰을 사칭했다고 보기 어려워, 사칭 혐의로 입건하기는 어렵다는 입장이다. 경찰 관계자는 “수사 의뢰 여부에 대해서는 현재 검토 중”이라고 밝혔다.