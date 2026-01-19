저가요금제 챗GPT GO(고) 전 세계 출시 챗GPT 플러스보다 저렴…약 3조 매출 기대 맞춤형 광고, 답변 영향·개인정보 유출 우려도

[헤럴드경제=고재우 기자] 오픈AI가 인공지능(AI) 챗봇 챗GPT 저가 요금제를 출시하고, 무료 및 저가 요금제 버전에 광고를 도입하기로 했다. 챗GPT 구독료만으로는 AI 인프라 비용을 충당하기 어렵다는 판단에 따른 움직임이다.

하지만 광고의 영향으로 AI 챗봇 답변이 왜곡될 수 있다는 우려가 벌써부터 제기된다. 이 때문에 당초 샘 올트먼 CEO도 마지막까지 광고 도입에 부정적이었던 것으로 알려졌다.

19일 업계에 따르면 오픈AI는 최근 공지를 통해 한국을 포함한 전 세계에 8달러(약 1만2000원)짜리 저가요금제인 ‘챗GPT GO(고)’를 출시한다고 밝혔다.

지난해 8월 인도에서 출시된 챗GPT 고는 무료 계정보다 AI를 좀 더 많이 활용할 수 있는 요금제다. 최고 성능 챗GPT 플러스 요금제(월 2만9000원)보다 저렴하게 이용할 수 있다.

특히 챗GPT 고에는 광고가 탑재된다. 광고는 챗봇 답변 하단에 표시될 예정이다. 오픈AI는 광고 도입을 통해 올해에만 약 20억달러(약 2조9500억원)의 추가 매출을 기대하고 있는 것으로 전해졌다.

단 일반 요금제인 챗GPT 플러스, 프로, 비즈니스, 엔터프라이즈 구독 상품에는 광고가 붙지 않는다.

오픈AI는 “누가 접근할 수 있느냐에 따라 AI가 기회를 확대할지 아니면 기존의 격차를 더욱 심화할지 결정된다”며 “(광고 요금제를 통해) 더 많은 이용자가 비용 부담 없이 챗GPT를 활용할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

그러나 챗GPT 고 광고 도입을 두고 일각에서는 우려를 제기하고 있다. 광고주가 챗GPT 고 답변에 영향을 미칠 수 있을 뿐만 아니라 맞춤형 광고라는 측면에서 개인정보 유출에 대한 우려도 적잖다.

이 때문에 올트먼 CEO조차 챗GPT 광고 탑재에 소극적이었던 것으로 알려졌다.

실제로 올트먼 CEO는 지난 2024년 미국 하버드대 강연에서 “광고와 AI의 결합은 불안정하게 느껴진다”며 “광고 비즈니스 모델은 최후의 수단”이라고 언급한 바 있다.

오픈 AI는 “광고는 챗GPT 답변에 영향을 미치지 않고, 모든 광고는 광고 여부를 명확하게 표시할 예정”이라며 “18세 미만 사용자에게는 광고를 표시하지 않고 건강·정신건강·정치 등 민감한 주제 광고는 노출되지 않는다”고 해명했다. 이어 “사용자 데이터를 광고주에게 절대 판매하지 않을 것”이라고 덧붙였다.

결국 오픈AI의 전격적인 결정은 AI 인프라 경쟁에서 뒤처지지 않기 위한 고육지책이란 게 업계의 해석이다. 지속적인 적자 속에서도 대규모 AI 인프라 투자라는 재무적인 압박을 받아 왔기 때문이다.

제러미 골드먼 이마케터 분석가는 AFP 통신에 “광고는 오픈AI가 경쟁을 계속할 수 있도록 하는 것”이라고 평가했다.