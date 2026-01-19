[헤럴드경제=양대근 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 19일 “내란 수괴 윤석열이 늘어놓는 궤변만큼이나 내란 정당 국민의힘이 늘어놓는 궤변도 황당하기 짝이 없다”고 말했다.

정 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “법적 책임은 고사하고 사과 한마디 없는 국민의힘의 철면피 행태가 기가 막힌다”면서 이같이 비판했다.

그는 “체포영장 집행 당시 관저 앞으로 몰려가 윤석열 체포를 방해했던 국민의힘 의원들 또한 전부 다 공범들 아니냐”고 지적했다.

이어 “국민 앞에 반성과 사죄를 해도 모자랄 판에 뻔뻔하게 (이재명 대통령 초청) 청와대 오찬에는 불참하면서 영수회담을 요구하고 있으니 기가 막힐 노릇”이라며 “청개구리 노릇도 작작 하시길 바란다”고 꼬집었다.

정 대표는 단식 중인 장동혁 국민의힘 대표를 겨냥해서도 “국민의힘은 지금 단식할 때가 아니라 석고대죄(해야) 할 때”라고 말했다.

정 대표는 윤석열 전 대통령이 체포방해 사건 1심에서 징역 5년을 선고받은 것과 관련 “초범이라 검사 구형 10년을 5년으로 깎아줬다는 것인데 내란 재범도 있느냐”며 “내란에 대한 ‘조희대 사법부’에 대한 인식에 탄식한다”고 했다.

그러면서 “이미 내란재판부법이 통과돼 시행을 앞두고 있다”며 “사법 개혁도 따박따박 통과시키겠다. 법왜곡죄, 재판 소원, 대법관 증원 등 (법안들을) 차질 없이 통과시키겠다”고 덧붙였다.