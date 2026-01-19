[헤럴드경제=민성기 기자] ] 트로트 가수 김소유가 ‘묻지마 폭행을 당했다’고 고백했다.

16일 유튜브 채널 ‘안녕하세미’에서는 ‘쌍둥이가 푸는 내 인생 무서웠던 썰’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

박세미는 쌍둥이처럼 닮은 김소유와 만나 다양한 이야기를 나눴다.

영상에서 김소유는 “수치스러운 일이 있다”며 “모르는 사람한테 묻지마 폭행을 당했다”고 고백했다.

이에 박세미는 “그건 수치가 아니라 화가 나는 것”이라고 하자 김소유는 “왜냐하면 너무 맞았다”로 설명했다.

이어 “연습을 끝내고 나와서 지하철 역으로 갈어가고 있었다”라며 “비가 와서 우산을 쓰고 가는데 누가 와서 헤드락을 걸고 주먹으로 얼굴을 계속 치는 거다 계속 맞고 있었다. 맞으면서 순간적으로 ‘나 아는 사람이라 반가워서 그런가?’ 싶었다”라고 당시 상황을 떠올렸다.

그는 “묻지마 폭행이라는 걸 상상도 못했다. 근데 장난치고는 너무 세더라. 무섭기 시작했다”며 “고개도 못 들고 되게 오래 맞았다. 갑자기 고개를 들었는데 그 덩치 큰 남자가 뛰어가고 있더라. 손이 벌벌 떨려서 112에 신고를 했다. 근데 그 사람이 다음날 다른 사람한테 똑같이 한 것”이라 밝혔다.

김소유는 “근데 조금 슬픈 게 그 분이 정신질환자여서 정신병원을 탈출한 거였다. 엄마가 돌보는데 연세가 있으시고 남자가 덩치가 하도 크니까 제어를 못하더라. 그런 이야기가 있다”고 털어놨다.

박세미는 “보상은 받았냐”고 물었지만 김소유는 “그 정도 받을 형편이 안 됐다”고 밝혔다. 이에 박세미는 “다음으로 사건이 크게 넘어가지 않아서 너무 다행이다. 다친 곳도 없어서 다행이다. 너무 화가 난다”고 분노했다.

한편, 김소유는 2018년 ‘초생달’로 데뷔, ‘미스트롯’에 출연해 송가인과 준결승 ‘일대일 한곡대결’에서 인상적인 무대를 펼치며 최종 9위를 차지해 얼굴을 알렸다. 2019년에는 ‘김소유 Kimsoyou’ 채널을 개설해 다양한 비정기적으로 신청곡을 라이브로 부르는 등 팬들과 소통을 이어가고 있다.

지난 2024년 8월에는 KBS1 ‘인간극장?효녀가수 김소유’ 편에 출연해 병환 중인 아버지를 헌신적으로 돌보며 가수 활동을 병행하는 일상으로 많은 시청자들에게 깊은 감동을 안긴 바 있다. 또 간드러지면서도 파워풀한 특유의 가창력으로 대중의 큰 사랑을 받고 있으며, 라디오를 비롯해 각종 무대에서 활발한 행보를 펼치고 있다.