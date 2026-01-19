40여 직매입 브랜드 초저가 판매…“가성비 트렌드 공략”

[헤럴드경제=강승연 기자] 현대홈쇼핑이 오프라인 뷰티 편집숍 ‘코아시스’에 이어 온라인판 초저가 아울렛을 선보인다고 19일 밝혔다. 홈쇼핑 업계에서 최초로 별도의 온라인 아울렛을 열어 합리적 소비를 원하는 수요를 공략하겠다는 전략이다.

현대홈쇼핑은 오는 20일 40여 브랜드의 430여 패션 이월상품을 초저가로 판매하는 ‘D숍(Discount SHOP)’을 연다. 독립 플랫폼으로 분리해 운영하는 건 현대홈쇼핑이 처음이다.

판매 상품은 디자인이나 시즌 트렌드에 민감한 상품보다 실용적인 아이템 비중이 높은 현대홈쇼핑 PB(자체 브랜드)와 LB(라이선스 브랜드)가 중심이다. 머티리얼랩·어반어라운드 등 PB와 프리마클라쎄·누캐시미어 등 LB, 또 현대홈쇼핑이 직매입해 운영하는 지미추·듀베티카·지포어 등이 대표적이다. TV홈쇼핑 판매방송 종료 후 1년 이상 지난 상품 중에서 유행의 영향을 받지 않는 스테디셀러 위주로 선보인다.

판매 가격은 최저 9900원부터다. 평균 할인율은 최초 판매가 대비 70%다. 현대홈쇼핑은 D숍 메인 페이지에 주요 특가 상품을 전진 배치한다. 1만원 이하·3만원 이하·3~5만원·5만원 이상 등 가격대별 탭도 제공한다.

패션 재구매율이 높은 4050 여성 고객의 록인(lock-in) 효과를 극대화한다. 가격 혜택을 앞세운 SNS(사회관계망서비스) 마케팅 등을 통해 가격 민감도가 강한 2030 소비자들도 신규 고객으로 유입할 계획이다.

현대홈쇼핑은 중장기적으로 상품 라인업을 강화해 D숍의 안정적인 성장 구조를 구축한다는 방침이다. TV홈쇼핑 협력사에도 입점 기회를 제공한다. 취급 카테고리는 주얼리·가방·신발 등으로 확대하고, TV홈쇼핑 방송 외에 외부 패션 브랜드도 선보인다.

현대홈쇼핑 관계자는 “D숍은 현대홈쇼핑이 보유한 직매입 상품 운영 역량과 가격 경쟁력을 집약한 채널로 고객의 합리적 소비 경험을 확장할 수 있을 것”이라며 “앞으로도 현대홈쇼핑의 노하우와 바잉파워를 통해 플랫폼 다각화를 추진하겠다”고 말했다.