정부･국회･지자체･중소기업 대표 등 600여명 참석 김기문 회장, “190만 중기·430만 근로자의 영남”

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소기업중앙회는 웨스틴조선 부산에서 영남권 중소기업을 비롯한 경제계와 정부·국회·지자체·유관기관 등 주요 인사 600여명이 참석한 가운데 2026 영남권 중소기업인 신년인사회를 개최했다고 19일 밝혔다.

중소기업인 신년인사회는 매년 권역별로 개최해 정부, 지자체, 중소기업계 주요 인사들이 한자리에 모여 새해 결의를 다지고 중소기업인들의 사기를 진작하는 신년하례의 장으로, 올해는 이날 영남권을 시작으로 호남권(22일), 충청권(27일) 신년인사회를 개최한다.

이날 행사에는 박형준 부산광역시장을 비롯한 국회와 지자체 및 정부 주요 인사들이 참석했다. 국회 및 정당에서는 김도읍 국회의원, 백종헌 국회의원, 김미애 국회의원, 조승환 국회의원, 주진우 국회의원, 변성완 더불어민주당 부산광역시당 위원장, 이종환 부산광역시의회 부의장 등이 참석했다.

지자체 및 정부에서는 김석준 부산광역시 교육감, 강기성 부산지방중소벤처기업청장, 손한국 경남지방중소벤처기업청장, 정기환 대구경북중소벤처기업청장, 강성팔 부산지방국세청장, 신봉재 부산지방조달청장, 박성호 부산진해경제자유구역청장 등이 참석했다.

김기문 중기중앙회장은 신년사를 통해 “영남지역에는 190만개의 중소기업이 있고, 430만명의 근로자들이 일하는 중소기업 지역인만큼, 지방 주도 성장이 영남에서 시작될 수 있기를 기대한다”며 “60년 만에 돌아온 적토마의 해를 맞아 올해를 경제 대도약의 해로 만들어야 한다”고 강조했다.

김 회장은 올해 중소기업계가 사자성어로 선정한 ‘자강불식(自强不息)’을 소개하며 “스스로를 강하게 하고 쉬지 않고 달리는 의지를 통해 중소기업이 한국 경제의 새로운 도약을 이끄는 주역이 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 이날 행사에서는 박형준 부산광역시장의 격려사와 정부·국회·지자체·경제계 인사들의 신년 덕담, 중소기업의 희망과 도전을 담은 영상 상영, 떡케이크 컷팅 세리머니가 이어지며 새해 희망의 메시지를 전했다.