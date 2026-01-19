소아 진료 인프라 확보 결실…하반기 오픈 예정 중증·희귀난치 환아, ‘응급 의료 안전망’ 확대

[헤럴드경제=고재우 기자] 서울성모병원은 지난해 말 보건복지부가 주관한 ‘2025년 소아전문응급의료센터 추가 공모’에 신규 선정됐다고 19일 밝혔다. 이를 통해 수도권 내 소아 응급 진료 거점으로서 역할을 확대할 방침이다.

최근 소아 중증 및 희귀질환 등 전문적인 치료에 대한 사회적 요구가 점증하고 있다. 소아응급의료체계의 중요성이 커지고 있음에도 불구하고, 서울 서남부 지역 및 인접 수도권역은 소아전문응급의료센터 여력 부족으로 구조적인 공백 상태였다.

이런 가운데 서울성모병원이 소아전문응급의료센터로 신규 선정된 것이다. 서울성모병원 소아응급센터에서 진료받는 소아·청소년 환자 중 상당수가 해당 지역 거주자다. 그동안 사실상 거점 병원 역할을 수행해 왔다는 점에서 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다.

이를 계기로 서울성모병원은 24시간 소아 전담 전문의가 직접 진료하는 기존 체계에 더해, 핫라인과 패스트트랙 확대로 중증 응급환자 대응 확대 등 소아 응급 치료기관으로서 역할을 다할 계획이다.

특히 올해 하반기에는 중증 응급환자 전담 진료, 소아중환자실(PICU) 연계 치료, 감염병 대응을 위한 음압 격리병상 운영 등 고도화된 진료 인프라를 오픈할 예정이다. 나아가 서울성모병원은 음압 격리 병상과 소아 전용 중환자실, 전용 입원실 등을 확충해 향후 감염병 유행 시에도 안전한 진료 환경을 보장할 방침이다.

아울러 국내 최대 규모의 소아혈액종양센터와 50병상의 신생아중환자실(NICU) 등 소아 진료 인프라와 연계해 중증 소아 환자들이 최적의 치료를 받을 수 있는 안전망을 완성한다는 방침이다.

이지열 서울성모병원장은 “권역 내 소아·청소년 환자들이 골든타임을 놓치지 않도록 의료 안전망 역할에 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

한편 서울성모병원은 지난해 12월 소아 전문 의료체계 생태계 복원을 목표로 ‘성 니콜라스 어린이병원’을 개원한 바 있다.

성 니콜라스 어린이병원은 중증·희귀난치 질환 진료 경험 및 체계적인 교육 시스템을 통해 미래 소아·청소년 전문의를 양성하는 역할을 수행한다. 동시에 국내 소아 의료의 지속 가능한 발전과 전문성 강화를 이끄는 핵심 거점으로 자리매김할 전망이다.