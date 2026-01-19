고하중·험로 주행 최적화 픽업트럭 주행 성능 강화 무쏘 공급 계기로 픽업트럭·SUV 시장 공략 가속

[헤럴드경제=정경수 기자] 넥센타이어가 KG모빌리티(KGM)의 신형 픽업 ‘무쏘’에 신차용 타이어를 공급하며 픽업트럭과 SUV 시장 공략에 속도를 낸다.

넥센타이어는 KGM 무쏘에 ‘엔프리즈 RH7’과 ‘로디안 HTX RH5’를 신차용 타이어로 공급한다고 19일 밝혔다. 두 제품은 온·오프로드를 오가는 픽업트럭의 주행 특성을 고려해 설계된 모델로, 적재 주행과 험로 주행 환경에서도 안정적인 성능을 발휘하도록 개발됐다.

무쏘는 최대 700㎏에 이르는 적재 능력과 다양한 노면 주행이 요구되는 차량이다. 이에 넥센타이어는 반복적인 하중이 가해지는 상황에서도 주행 안정성과 구조 강성을 유지할 수 있도록 타이어 사양을 설계했으며, 다양한 노면 조건에서도 신뢰도 높은 주행 성능 확보에 중점을 뒀다.

엔프리즈 RH7은 18인치와 20인치 사이즈로 공급되며, 휠 크기가 큰 상위 트림 차량에 적합한 제품이다. 직진 방향으로 넓게 배치된 4개의 배수 홈을 통해 빗길에서 우수한 배수 성능과 수막현상 저항 성능을 확보했으며, 최적화된 블록 설계를 통해 주행 안정성과 정숙성, 연비 효율을 균형 있게 구현했다. 해당 제품은 렉스턴 스포츠와 렉스턴 스포츠 칸에도 신차용 타이어로 적용된 바 있다.

로디안 HTX RH5는 17인치 사이즈로 기본 트림에 적용된다. 적재 주행과 장거리 운행 등 실제 사용 환경을 고려해 패턴을 최적화했으며, 승차감과 마일리지 성능을 동시에 확보한 것이 특징이다. 숄더부와 사이드월을 넓게 설계해 방열 성능과 내구성을 높였고, 그루브 홈과 입체 단면 설계를 적용해 한국의 지형과 기후 조건에 적합한 주행 성능을 구현했다.

넥센타이어는 이번 무쏘 신차용 타이어 공급을 통해 대형 SUV(스포츠유틸리티차량)와 픽업 시장에서 입지를 더욱 넓혀가겠다는 구상이다. 넥센타이어는 KGM 무쏘를 비롯해 기아 타스만, 지프 랭글러와 글래디에이터 등 다양한 픽업트럭·SUV 차종에 신차용 타이어를 공급하고 있으며, 로디안 HTX와 로디안 ATX 등 전용 제품을 글로벌 시장에 판매하고 있다.

넥센타이어 관계자는 “무쏘는 적재 하중과 다양한 주행 환경을 모두 고려해야 하는 차량으로 타이어의 역할이 특히 중요하다”며 “차량 특성에 최적화된 신차용 타이어 개발을 통해 픽업트럭과 SUV 등 다목적 차량 분야에서도 완성차 제조사와의 협력을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.