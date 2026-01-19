강남구청 인터넷 수능방송 연회비 지원…연 400명 선착순 모집 구로학습지원센터에서 신청…일반학생 1만 원, 감면 대상 전액 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 중·고등학생과 재수생의 학습 기회 확대와 사교육비 부담 완화를 위해 ‘강남구청 인터넷 수능방송(강남인강) 수강권 지원 사업’을 연중 운영한다.

‘강남인강’은 서울 강남구청이 운영하는 공공 온라인 학습 플랫폼으로, 수능 및 내신 대비 국어·영어·수학·사회·과학 등 주요 과목 강의를 제공한다. 무제한 반복 수강이 가능하며, 입시 특강과 중등 코딩 강좌도 함께 운영돼 자기주도학습 역량 강화에 도움이 된다.

구로구는 강남구와의 공동이용 협약을 바탕으로 관내 학생들이 강남인강을 보다 저렴하게 이용할 수 있도록 연회비 일부를 지원하고 있다.

지원 대상은 구로구 거주자 또는 중·고등학교 재학생과 재수생이며, 연간 400명을 선착순으로 모집한다.

일반학생은 1년 수강료 4만 5천 원 중 본인 부담금 1만 원을 납부하면 구가 3만5000 원을 지원한다. 기초생활수급자, 차상위계층, 장애인 등 감면 대상자는 연회비를 전액 지원받아 무료로 이용할 수 있다.

신청은 구로학습지원센터 누리집의 ‘강남인강 수강권 구매’ 메뉴에서 가능하다. 신청서 작성 후 결제를 완료하면 수강권이 발급되며, 감면 대상자는 관련 행정정보 확인 후 무료 수강권이 지급된다. 접수는 선착순으로 진행되며 예산 소진 시 종료된다.

자세한 사항은 구로학습지원센터 누리집을 확인하거나 구청 교육지원과로 문의하면 된다.

구로구 관계자는 “공공 온라인 강의 지원을 통해 학습 기회를 넓히고 사교육비 부담을 완화할 수 있을 것으로 기대한다”며 “교육격차 해소를 위한 노력을 이어가겠다”고 말했다.