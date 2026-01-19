4년째 이어지는 어르신 대상포진 예방정책, 선택접종 체계로 안정적 운영 자치구 최초 사백신 지원 도입, 접종 선택권과 안전성 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)가 65세 이상 모든 어르신을 대상 보편적 예방접종 정책을 안정적으로 운영하고 있다.

대상포진은 수두-대상포진 바이러스가 체내에 잠복해 있다가 면역력이 저하될 경우 재활성화되어 발생하는 질환이다. 연령이 높을수록 발병 위험이 크게 증가한다. 특히 고령층에서는 대상포진성 신경통으로 이어질 가능성이 높아, 개인의 건강 상태와 관계없이 사전 예방이 더욱 중요하다.

이에, 구는 소득이나 건강 취약 여부와 무관하게 어르신 누구나 예방 혜택을 받을 수 있도록 제도를 설계했다. 2023년 75세 이상 어르신 대상 무료 예방접종을 시작한 데 이어, 2024년에는 지원 대상을 65세 이상으로 확대하며 전 어르신을 아우르는 예방접종 체계를 구축했다.

특히 2025년부터는 자치구 최초로 유전자재조합 사백신 접종을 지원하는 선택접종 체계를 도입했다. 이를 통해 면역저하자 등 생백신 접종이 어려운 어르신뿐 아니라 접종 방식에 대한 선택을 원하는 모든 어르신이 안전하게 예방접종을 받을 수 있도록 했다.

이 같은 정책적 노력의 결과, 2025년 말 기준 전체 대상자 대비 접종 완료율은 63.3%를 기록하며 단기간 내 의미 있는 성과를 거뒀다. 선택접종 도입 이후에는 사백신 접종 비중도 꾸준히 증가하는 등 어르신들의 수요와 신뢰가 정책 효과로 이어지고 있다.

구는 그간의 사업 성과를 토대로 접종 접근성을 지속적으로 높이고, 어르신 누구나 불편 없이 예방접종을 받을 수 있도록 행정 역량을 집중한다는 계획이다.

한편, 2026년 대상포진 무료 예방접종 지원 대상은 노원구에 6개월 이상 거주 중인 65세 이상 어르신(1961년 12월 31일 이전 출생자) 가운데 대상포진 예방접종 이력이 없는 경우다. 과거 대상포진을 앓았더라도 완치 후 6~12개월이 경과했다면 접종이 가능하다.

접종을 희망하는 어르신은 신분증과 최근 1년간 주소변동사항이 포함된 주민등록초본을 지참해 가까운 위탁의료기관을 방문하면 된다. 지역 내 지정 위탁의료기관은 209개소로, 세부 안내는 노원구청 홈페이지에서 확인할 수 있다.

오승록 노원구청장은 “대상포진 예방접종은 고령층의 통증을 예방하고 삶의 질을 지키는 핵심적인 보건 정책”이라며 “앞으로도 현장의 목소리를 반영해 어르신께 실질적으로 도움이 되는 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.