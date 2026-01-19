250억달러 투자 유치 도전...엔비디아·MS로부터 150억 달러 확보 실리콘밸리 최고 벤처 투자사 세쿼이어, 싱가포르 국부펀드 등 참여 확정시 xAI보다 큰 규모...올해 IPO 예정도

[헤럴드경제=도현정 기자]오픈AI의 대항마로 떠오르고 있는 인공지능(AI) 스타트업 앤트로픽이 250억 달러(약 36조원)의 투자금 유치에 나섰다.

파이낸셜타임스(FT)는 AI 챗봇 ‘클로드’를 운영하는 앤트로픽이 250억달러 규모의 투자금 조달을 목표로 하고 있고, 여기에 실리콘밸리 최고 벤처 투자사 세쿼이어 캐피털 등이 합류했다고 18일(현지시간) 보도했다.

앤트로픽은 앞서 엔비디아로부터 100억달러, 마이크로소프트(MS)로부터 50억 달러의 투자 약정을 체결한 바 있어, 이미 150억달러(약 22조원)는 확보해둔 상황이다.

여기에 싱가포르 국부펀드 GIC가 15억달러, 미 헤지펀드 코튜 역시 15억 달러를 출자하기로 했다. 세쿼이어 캐피털과 다른 벤처투자자들의 투자액을 합산하면 100억 달러 이상이 될 것이라 전해진다.

현재까지 단일 투자 라운드에서 가장 많은 투자액을 유치한 AI 기업은 지난해 3월 400억 달러를 조달한 오픈AI였다. 이달 초 xAI가 단번의 투자 라운드에서 200억달러의 투자를 유치해, 그 뒤를 이었다. 앤트로픽이 이번에 250억달러의 투자를 유치하게 되면, xAI의 기록을 넘게 된다.

이 중 세쿼이어 캐피털이 앤트로픽에 투자하는 것은 기존 벤처 투자사들의 투자 방향과는 상반돼, 눈길을 끈다. 벤처 투자사들은 비슷한 분야의 경쟁사들에 투자하는 경우가 드물다. 각 분야에서 승자라 생각하는 한 기업을 택해 투자 이익을 극대화하는 전략을 추구한다. 세쿼이어 캐피털은 구글 투자자이기도 했고, xAI에도 투자한 바 있다. 세쿼이어 캐피털의 한 관계자는 AI 투자의 규모가 너무 커지다보니, 기존의 투자 방식이 통하지 않고 있다고 FT에 전했다.

그는 “(AI 투자)규모가 너무 커져서 벤처가 아니라 주식에 투자하는 것처럼 바뀐 사례”라며 세쿼이어 캐피털은 AI 기업 간 경쟁에 대해 “승자를 가리는 경쟁을 벌이기보다는 각자가 고유한 역할을 갖추게 될 것이라고 본다”고 설명했다.

한편, 엔트로픽은 오픈AI·구글 등과 달리 개인 유료 구독자를 늘리기보다는 기업을 상대로 한 모델 판매에 더 집중해 연환산 매출액 100억 달러를 달성한 것으로 알려졌다. 앤트로픽은 기술기업 기업공개(IPO) 경험이 풍부한 윌슨 손시니 법률사무소를 선임, 올해 상장을 추진하고 있다.