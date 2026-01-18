[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북 안동시는 시청 청백실에서 제64회 경북도민체육대회 공개행사 및 성화봉송 용역 착수보고회를 개최했다고 18일 밝혔다.

이번 보고회에는 권기창 안동시장을 비롯해 국·과장 등 시 관계 공무원과 경북도, 예천군, 도·시·군 체육회 등 관계기관이 참석해 의견을 공유하는 자리가 됐다.

보고회에서는 개회식을 비롯한 공개행사의 주요 연출 방향과 프로그램 구성에 대해 논의했으며 시민이 참여할 수 있는 다양한 볼거리와 즐길거리 마련 방안도 함께 검토했다.

권기창 안동시장은 “이번 도민체전은 기존과는 다른 새로운 문화체전 형태로 준비하고 있다”며 “선수단과 시민 모두가 만족할 수 있도록 철저히 준비해, 최고의 대회가 되도록 하겠다”고 말했다.

한편 제64회 경북도민체육대회는 오는 4월 3일부터 6일까지 4일간 열린다.

경북도청 새마을광장에서 진행되는 개회식을 시작으로 종목별 경기장에서 진행될 예정이다. 제28회 경상북도장애인체육대회는 오는 4월 29일부터 30일까지 2일간 개최된다.