[헤럴드경제(의성)=김병진 기자]이충원 경북도의회 의원이 지난 17일 의성 지역 사무실 개소식을 열고 군민과의 소통을 우선하는 의정 활동을 약속했다.

이날 개소식에는 의성군민과 지역인사, 지지자 등이 참석했다.

박형수 국회의원은 영상 메시지를 통해 “오늘 개소식은 군민과 더 가까이에서 소통하고 더 큰 책임을 다하겠다는 이충원 의원의 새로운 출발을 알리는 자리”라며 “군민들의 어려움과 삶을 더 세심하게 살피고 의성이 나아갈 길을 함께 찾는 기회의 장이 되길 바란다”고 축하했다.

이충원 의원은 인사말을 통해 “오늘 문을 여는 이 사무실은 단순한 업무 공간이 아니라 군민의 목소리를 듣고 고민을 함께 나누는 문턱 없는 사랑방”이라며 “언제든지 찾아와 따뜻한 차 한 잔 나누며 지역의 의견을 들려달라”고 말했다.

대구경북 통합신공항 관련해서는 “통합신공항은 경북의 새로운 성장 동력이자 물류·산업·관광·교통 인프라 전반을 재편하는 초대형 프로젝트로 의성지역에는 일자리 창출과 인구 유입, 산업구조 전환으로 이어지는 실질적 100년 미래 전략”이라며 “차질 없이 추진해 의성 발전을 선도할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.