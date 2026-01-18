[헤럴드경제=이명수 기자] 주말이 지나고 절기상 대한(大寒)인 20일 화요일을 전후로 올겨울 가장 길고 강력한 한파가 찾아오겠다.

공상민 기상청 예보분석관은 18일 수시 브리핑에서 “ 영하 10도 이하로 떨어진 기온의 지속일이 지난해 12월 26일에는 하루, 1월 2일에는 연속 이틀이었다”며 “이번에는 20일부터 25일까지 6일 연속으로 영하 10도 이하를 유지하는 추위가 이어지겠다”고 예보했다.

우선 이날 밤부터 오는 19일 새벽 사이 동해상으로 이동한 저기압에 의한 동풍 유입으로 강원도에 비 또는 눈이 내리겠다.

19일 새벽과 낮 사이에는 중부지방과 전북을 중심으로 적설량 1㎝ 안팎의 약한 비 또는 눈이 오겠다.

이후 19일 밤부터 기온이 급격히 떨어지겠다. 18일까지 영하 2도 안팎에 머무른 전국 아침 최저기온은 오는 20일 영하 17도~3도로 예상된다.

한국 북동쪽에 있는 커다란 저기압성 흐름이 동쪽으로 빠져나가지 못하면서 북서쪽의 한기를 우리나라로 계속 내려보내고 있다. 이 기압계가 당분간 유지되면서 북쪽 한기가 계속 한반도로 내려오겠다.

이에 따라 이번 한파는 올겨울 들어 가장 길고 혹독한 추위가 되겠다. 지난 크리스마스와 연초에 나타났던 최저기온과 비교했을 때 한파 지속 기간은 6일로 길겠다. 오는 20일부터 영하 10~13도가량 기온이 6일 연속 이어지는 것이다.

바람이 강하게 불면서 실제 체감온도는 이보다 5~10도가량 더 낮겠다. 내륙지역을 중심으로 영하 15도 안팎까지 내려가겠고, 체감온도가 영하 20도 안팎으로 떨어지는 날도 있겠다.

이번 한파는 다음 주 중반에 절정을 보이다가 오는 26일 전후에 단계적으로 해소되겠다.

기상청은 강추위의 장기화와 대기 건조, 강풍 등에 따른 수도권 동파와 도로살얼음, 시설물 파손 등에 주의해야겠다고 당부했다.

공 예보분석관은 “다음 주 내내 찬 공기가 본격적으로 유입되면서 평년보다 기온이 낮은 상태가 유지될 것”이라며 “이번에는 강한 바람까지 동반하면서 피해가 클 것으로 예상되니 미리 대비해야겠다”고 강조했다.