[헤럴드경제=함영훈 기자] 조상님의 은덕은 후손에게 몇일 연휴를 선사한 점에서도 크다. 4박5일중 하루 정성껏 그 감사에 보답하는 의례를 치른 다음엔 후손들의 원기충전 타임이다.

지금의 우리를 있게 한 분들의 은덕에 대한 감사를 늘 갖고 있으면서도, 명절 연휴 여행이나 호캉스를 즐기는 것은 이제 설 휴양의 빼놓을수 없는 풍경이 되었다.

특히 대가족 명절을 책임진 며느리와 아들이 있다면 그들의 위해 아낌없는 휴식의 여유를 주어야 하고, 이를 눈치챈 어르신들도 일찍 보내주고, 남편은 사랑하는 아내를 즉시 힐링의 장소로 데려간다. 호텔들이 명절 가족을 위해 봉사한 분들의 힐링 장소로서 기능 까지 도맡겠다고 한 지 오래됐다.

▶제주형 하이엔드 힐링= JW 메리어트 제주 리조트 & 스파(이하 JW 메리어트 제주)는 고객들의 뜨거운 성원에 힘입어 겨울 시즌 인기 프로모션인 ‘윈터 수퍼 세이브 인 제주(Winter Super Save in Jeju)’의 예약 기간을 2주간 특별 연장한다고 밝혔다. 이번 연장은 프리미엄 제주 여행을 계획하는 고객들에게 겨울 시즌 혜택을 누릴 수 있는 사실상 마지막 기회가 될 것으로 기대된다.

예약 기간은 오는 25일까지이다. 투숙 기간은 3월 31일까지. 이번 프로모션을 통해 고객들은 스위트를 포함한 프리미엄 객실(프리미엄 킹, 프리미엄 킹 가든, 프리미엄 스위트, 패밀리 스위트, 파노라마 스위트, 1 베드룸 레지던스, 2 베드룸 레지던스)을 최대 30% 할인된 가격으로 이용할 수 있다. 또한 메리어트 본보이(Marriott Bonvoy) 회원은 추가 5% 할인 혜택이 제공된다.

이번 ‘윈터 수퍼 세이브 인 제주’에는 JW 메리어트 제주만의 시그니처 혜택도 함께 포함된다. 올데이 다이닝 레스토랑 아일랜드 키친의 JW 조식 세트와 제주 브런치 로얄이 성인 2인 기준으로 제공되며, 설날 연휴 기간에는 명절 분위기를 더하는 한정 메뉴도 마련돼 가족과 함께하는 제주 여행의 즐거움을 더한다. 특히 메리어트 본보이 회원 투숙객은 성인 2인 동반 시 만 12세 이하 어린이 최대 2인까지 무료로 이용 가능해, 설날 연휴 가족 여행객에도 매력적인 혜택을 제공한다.

시그니처 프로그램 ‘JW 가든 불멍’ 역시 가동된다. 설날 연휴 기간에는 불턱에 귤을 던져 구워 먹는 제주의 겨울 풍습에서 착안해 특별하게 운영된다. 호텔 곳곳의 예술 작품을 감상하며 즐기는 ‘아트 클라이밍’, 해녀의 삶과 제주 식문화를 체험할 수 있는 ‘차롱: 해녀의 여우물 밥상’ 등 다채로운 프로그램이 마련돼 겨울 투숙 경험을 더욱 풍성하게 만든다.

▶서울 도심에서의 특별한 휴식= 서울 광화문에 위치한 포시즌스 호텔 서울은 구정 연휴를 맞아 도심 속에서 여유로운 휴식과 미식, 웰니스를 함께 즐길 수 있는 겨울 시즌 한정 ‘스테이 앤 다인(Stay & Dine)’ 패키지를 선보인다.

이 패키지는 넓고 아늑한 객실 1박과 함께 호텔 내 레스토랑과 바, 스파 등 다양한 시설에서 사용 가능한 호텔 크레딧을 포함해, 명절 연휴 동안 완성도 높은 호캉스를 원하는 고객들을 위한 것이다. 투숙당 15만 원 상당의 호텔 크레딧이 제공되며(스위트 객실 이용 시 20만 원), 인룸 다이닝을 제외한 호텔 내 다이닝 및 라이프스타일 시설에서 자유롭게 사용할 수 있다. 또한 성인 2인을 위한 사우나 무료 이용 혜택이 포함돼, 온탕과 냉탕, 건식·습식 사우나를 오가며 한 해의 피로를 말끔히 풀 수 있다. 패키지는 2026년 3월 14일까지 예약 가능하며, 투숙 기간은 3월 15일까지다.

▶남녀노소 모두를 위한 콘텐츠= 풀만 앰배서더 서울 이스트폴은 다가오는 설 연휴를 맞아 아이를 동반한 가족 고객을 위한 객실 패키지 ‘풀만 패밀리 스테이(Pullman Family Stay)’를 선보이며, 도심형 패밀리 스테이케이션 수요 공략에 나선다.

‘풀만 패밀리 스테이’는 명절 연휴 동안 이동에 대한 부담을 호텔에 머무는 시간 자체를 하나의 완성도 높은 가족 여행으로 즐길 수 있도록 기획된 패키지다. 여유로운 객실 구성과 아이를 위한 체험형 콘텐츠를 결합해, 온 가족이 함께 편안하고 의미 있는 설 연휴를 보낼 수 있도록 제안한다.

패키지는 객실 1박을 기본으로 여유로운 공간을 자랑하는 레지던스 1베드룸 디럭스 킹, 레스토랑 ‘엠버스(Embers)’ 조식 뷔페 2인(만 12세 미만 어린이 1인 포함), NC 이스트폴 몰 내 키즈 전용 공간 ‘챔피언 더 블랙벨트’ 성인 1인 및 어린이 1인 입장권 혜택으로 구성된다.

유아 풀을 포함한 가족 친화적인 수영 시설과 한강 전망을 갖춘 실내 수영장을 무제한으로 이용할 수 있는 점은 풀만 앰배서더 서울 이스트폴만의 차별화된 강점이라고 한다. 아이들을 위한 지혜로운 체험공간 ‘챔피언 더 블랙벨트’ 역시 패키지에 포함돼 있다.

▶미감과 향기를 통한 리셋= 목시서울인사동 메리어트 호텔이 한국의 향과 미감을 전하는 향기 브랜드 취와 설(구정) 시즌을 맞아 객실 패키지 ‘가든 오브 목시’를 선보인다.

이번 패키지는 연휴 기간 중 휴식과 리추얼을 중시하는 고객을 위해, ‘향’으로 분위기를 완성하고 ‘미감’으로 선물의 즐거움을 더하는 콘셉트로 기획됐다.

‘가든 오브 목시’는 취의 핸드크림 2종과 노리개 2개로 구성된다. 구성품은 핸드크림 화원향 1개, 핸드크림 오디향 1개, 노리개 2개로, 설 명절의 따뜻한 정서와 선물의 의미를 현대적인 감각으로 풀어냈다.

고객은 객실에서 손끝에 은은하게 머무는 향을 경험하며, 명절 시즌에 어울리는 작은 장식 소품인 노리개로 설 선물의 정취까지 함께 즐길 수 있다.

▶주조회사 콜라보..치얼스 투 더 뉴이어= 호텔 더 보타닉 세운 명동이 한강주조와 콜라보한 설맞이 스페셜 패키지 ‘치얼스 투 더 뉴이어(Cheers to the New Year)’를 출시했다.

이번 패키지는 서울의 정체성을 담은 전통주 브랜드 한강주조의 협업으로 기획됐다. 패키지에는 서울에서 재배된 경복궁쌀 100%로 만든 프리미엄 전통주를 비롯해 바쁜 일정 없이 하루를 시작할 수 있는 14시 레이트 체크아웃, 그리고 투숙 중 액티비티한 시간을 더해 줄 플레이 라운지 이용 혜택이 포함된다.

가족과 함께하는 설 연휴는 물론, 조용한 휴식을 원하는 개인 고객에게도 부담 없이 선택할 수 있는 명절 스테이를 제안한다.

▶아이들 공짜로 밥먹이는 설캉스= 메이필드호텔 서울이 2026년 설 연휴를 맞아 도심 속에서 가족과 함께 온전한 휴식을 즐길 수 있는 ‘NEW YEAR GLOW’ 한정 패키지를 선보인다.

이번 패키지는 설 연휴 기간 가족 여행을 계획하는 고객을 위해 가족 단위 투숙객의 니즈를 반영한 것으로, 설 연휴 기간 여유롭고 편안한 휴식을 즐길 수 있도록 혜택을 강화했으며, 특히 동반 소인(어린이)에게는 숙박 및 조식을 무료로 제공해 가족 단위 고객의 만족도를 높였다고 한다.

패키지 이용 고객을 위한 풍성한 신년 기프트도 마련됐다. 프리미엄 비건 뷰티 브랜드 ‘달바(d’Alba)’의 뷰티 디바이스와 더블 크림 세트를 증정해 새해를 맞이하는 특별한 선물을 더했다. 이와 함께 신년 분위기를 한층 살린 ‘복주머니 이벤트’를 통해 다이어리, 마스크팩, 디퓨저 등 다양한 선물을 추가로 제공한다.

또한 2026년 말띠 해를 기념해 말띠 고객에게는 달바 마스크팩 1세트를 추가 증정하는 특별 이벤트도 진행한다. 새해의 의미를 담은 맞춤 혜택으로 고객에게 더욱 기억에 남는 설 연휴를 선사할 예정이다. ‘NEW YEAR GLOW’ 패키지는 20팀 한정으로 판매된다. 예약 기간은 19일(월)부터 2월 18일(수)까지이며, 투숙은 설 연휴를 포함한 2월 13일(금)부터 2월 18일(수)까지이다.