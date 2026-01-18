김경 “추측성 보도 난무…지켜봐달라” 오후 ‘중간책 부인’ 남 씨 재소환…김경 대질 가능성

[헤럴드경제=김현경 기자] 무소속(전 더불어민주당) 강선우 의원에게 공천 헌금 1억원을 건넨 혐의를 받는 김경 서울시의원이 경찰에 다시 출석했다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 18잏 오전 10시 김 시의원을 뇌물 공여 등 피의자 신분으로 소환했다. 김 시의원 소환은 11일, 15일에 이어 세 번째다.

이날 오전 10시 4분 서울청 마포청사에 도착한 김 씨는 “제가 하지 않은 진술과 추측성 보도가 너무 난무하고 있다. 개인적으로 안타깝게 생각한다”고 말했다.

이어 “성실히 수사에 임하고 있다. 책임 있는 자세로 임하고 있다”며 “결과를 좀 지켜봐 주시길 부탁드린다. 거듭 죄송하다”고 고개를 숙였다.

다만 ‘어떤 진술과 보도가 추측성이라는 것이냐’는 등의 질문에는 답하지 않고 조사실로 향했다.

경찰이 김 시의원을 다시 부른 것은 20일 강 의원 조사를 앞두고 강 의원의 전 사무국장 남모 씨와 김 시의원 사이 ‘진실 공방’에 대해 먼저 사실 관계를 파악하려는 의도로 추정된다.

전날 남 씨를 두 번째로 조사한 경찰은 빠르면 이날 오후 3차 소환할 계획이다.

김 시의원은 그간 남 씨가 강 의원에 대한 공천 헌금을 먼저 제안했다는 취지로 주장해왔다. 2022년 지방선거 출마지를 고민하던 때 남 씨가 강 의원 상황을 설명하며 먼저 ‘한 장’이라는 액수를 언급했다는 것이다. 이후 김 시의원은 남 씨가 동석한 만남에서 강 의원에게 돈을 직접 전달했다고 진술한 것으로 전해졌다.

반면 남 씨는 강 의원과 함께 김 시의원을 만났지만 잠시 자리를 비워 돈이 오간 건 몰랐다는 주장으로 알려졌다. 이후 강 의원이 ‘물건을 차에 옮기라’고 지시해 돈인지 모르고 트렁크에 넣었다며 뇌물 중간 전달책을 부인하는 취지다.

강 의원은 돈 거래는 김 시의원과 남 씨 사이의 일일 뿐 자신은 사후 보고 받고 즉시 반환을 지시했을 뿐이라는 입장이다.

남 씨가 이날 다시 출석할 경우 김 시의원과 대질할 가능성도 거론된다. 다만 대질 조사는 피의자들이 거부하거나 묵비권을 행사할 수 있다.