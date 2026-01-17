[헤럴드경제=정목희 기자] 일본의 한 라멘 음식점이 “문제 고객”을 이유로 중국인 손님의 출입을 전면 금지해 논란이 일고 있다. 그러나 이 과정에서 중국인 손님과의 ‘마찰’ 배경에 언어별로 가격이 다른 메뉴판이 있었다는 의혹이 제기되며 또 다른 쟁점으로 번지고 있다.

16일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 일본 서부 오사카에 위치한 이에케이 라멘 전문점은 지난 4일 소셜미디어(SNS)를 통해 중국인 전원의 출입을 금지한다고 밝혔다.

이 식당은 중국인 손님이 문제를 일으켜 경찰을 부를 수밖에 없었다며 외국인 손님과 관련해 발생하는 문제의 90%가 중국인 고객 때문이라고 주장했다.

이는 곧바로 인종차별 논란으로 이어졌다. 문제의 게시물은 현재까지 조회수 3300만회 이상, 댓글 1800여개를 기록했다.

일부 네티즌들은 “문제의 90%가 중국인이라는 주장에 대한 근거를 제시하라”고 요구했고, 또 다른 이들은 “개인의 행동을 이유로 특정 국가 국민 전체를 일반화하는 것은 부당하다”고 지적했다.

이런 가운데 일각에서는 식당이 주장한 ‘문제’의 진짜 원인이 이중 가격 정책에 있다는 주장도 제기됐다.

온라인에 공개된 식당 키오스크 사진을 보면, 영어 메뉴판의 가격이 일본어 메뉴판보다 거의 두 배에 달하는 것으로 나타났다.

일부는 이런 가격 정책이 일본어를 읽지 못하는 외국인 관광객에게는 문제로 인식되지 않았을 수 있지만, 한자를 이해하는 중국인 손님에게는 쉽게 드러났을 것이라고 추정했다.

이들은 중국인 손님들이 비합리적인 가격 차이에 항의한 것을 식당 측이 ‘문제 행동’으로 받아들였을 가능성이 있다고 주장했다.

논란이 커지자 식당 주인은 지난 7일 입장을 밝혔다. 그는 이중 가격 정책이 외국인을 겨냥한 것이 아니라, “일본어를 이해하지 못하는 사람들”을 대상으로 한 것이라고 해명했다.

그러나 이 같은 설명에도 비판은 이어졌다. 한 네티즌은 “번역 앱을 쓰면 되는데 언어를 이유로 가격을 다르게 받는 건 납득하기 어렵다”고 지적했다.

이 식당은 나라현에도 분점을 운영하고 있으나, ‘중국인 출입 금지’ 조치를 실제로 어떻게 시행할 것인지는 밝히지 않았다.

앞서 도쿄의 한 뷔페 음식점도 일본어를 하지 못하는 외국인이나 관광객에게 ‘추가 서비스 요금 1100엔(약 7달러)’을 부과해 온라인상에서 거센 비판을 받은 바 있다.