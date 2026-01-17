[헤럴드경제=박종일 선임기자]

◆서울 성동구 <6급 승진>▲지방농업주사(축산) 김미경(현 지역경제과)

<8급 승진>▲지방전산서기 박주영(현 정보통신과) ▲지방공업서기(전기) 김유찬(현 공원녹지과) ▲지방녹지서기 박규영(현 공원녹지과) ▲지방시설서기(토목) 온성인(현 토목과) ▲지방시설서기(토목) 송성광(현 치수과) ▲지방시설서기(지적) 유종혁(현 토지관리과)

<6급 팀장 발령>▲기후에너지과 녹색에너지팀장 김가은(현 중랑구) ▲보건위생과 공중위생팀장 김경연(현 건강관리과 감염병예방팀장) ▲건강관리과 감염병관리팀장 김자영(현 보건위생과 공중위생팀장) ▲건강관리과 감염병예방팀장 김수진(현 서울시) ▲보건의료과 의무팀장 전병렬(현 송파구) ▲보건의료과 약무팀장 김도연(현 보건의료과) ▲돌봄건강과 재택의료사업팀장 황성진(현 돌봄건강과 정신건강팀장) ▲돌봄건강과 정신건강팀장 김진영(현 강동구) ▲주거정비과 재개발지원팀장 손장호(현 서울시) ▲토목과 굴착복구팀장 송종흔(현 주거정비과 재개발지원팀장) ▲주거정비과 주거정비계획팀장 우영한(현 건축과 건축관리팀장) ▲주거정비과 주거정비사업팀장 온성필(현 중랑구) ▲건축과 건축관리팀장 이성민(현 건축과) ▲건축과 건축민원팀장 윤기수(현 주거정비과 주거정비계획팀장) ▲건축과 건축시설팀장 정광철(현 주거정비과 주거정비사업팀장)

<승진, 전입 및 전보>

▲보건소 권미정(현 서울시) ▲주거정비과 배태욱(현 중랑구) ▲정보통신과 김규원(현 동작구) ▲교통행정과 김성준(현 서울시) ▲공원녹지과 박성호(현 동대문구) ▲공원녹지과 이정로(현 양천구) ▲보건소 최한아(현 은평구) ▲보건소 박형숙(현 서울시) ▲보건소 윤소라(현 서울시) ▲보건소 홍하나(현 서울시) ▲보건소 임하영(현 동대문구) ▲감사담당관 김현기(현 치수과) ▲도시계획과 이지윤(현 구로구) ▲안전관리과 김동현(현 성북구) ▲토목과 양세호(현 교통행정과) ▲치수과 이재연(현 서울시) ▲치수과 윤경현(현 강남구) ▲주거정비과 이도경(현 도봉구) ▲건축과 정우영(현 광진구) ▲토목과 박소영(현 용산구) ▲기후에너지과 김다희(현 광진구) ▲공원녹지과 허준아(현 동대문구) ▲공원녹지과 정주연(현 은평구) ▲공원녹지과 이은결(현 양천구) ▲보건소 권혜진(현 서울시) ▲보건소 김아현(현 서울시) ▲교통행정과 진혜민(현 서대문구) ▲토목과 박윤수(현 안전관리과) ▲토목과 김나영(현 중랑구) ▲주거정비과 강선우(현 건축과) ▲토지관리과 김민희(현 강동구) ▲정보통신과 최종호(현 용산구) ▲교통행정과 남궁송(현 청소행정과) ▲보건소 양미루(현 종로구) ▲건축과 전이정(현 주거정비과)

◆전출사항

<6급 전출>▲양천구 이동석(현 기후에너지과) ▲동대문구 하인숙(현 보건의료과) ▲서울시 김선우(현 건강관리과) ▲서울시 안소영(현 돌봄건강과) ▲서울시 천서연(현 돌봄건강과)

<7급 전출>▲서초구 박진점(현 건축과) ▲서울시 손주환(현 교통행정과) ▲중랑구 나도흠(현 교통행정과) ▲은평구 박대일(현 기후에너지과) ▲중랑구 김가현(현 기후에너지과) ▲관악구 이형주(현 청소행정과) ▲영등포구 염고운(현 공원녹지과) ▲서울시 최유미(현 돌봄건강과) ▲송파구 김재혁(현 감사담당관) ▲종로구 나재강(현 건축과) ▲종로구 육슬애(현 건축과) ▲광진구 정동교(현 주거정비과) ▲서울시 최재철(현 정보통신과)

<8급 전출>▲서울시 서교석(현 토목과) ▲서울시 남재희(현 공원녹지과) ▲서울시 최세빈(현 공원녹지과) ▲강남구 전지원(현 공원녹지과) ▲송파구 우민서(현 공원녹지과) ▲서울시 김소엽(현 돌봄건강과) ▲서울시 윤수아(현 건강관리과) ▲동대문구 석민선(현 돌봄건강과) ▲강북구 신예지(현 성수2가제3동) ▲동작구 강수인(현 돌봄건강과) ▲서울시 신창식(현 토목과) ▲서울시 이음새(현 토목과) ▲광진구 고석희(현 주거정비과) ▲성북구 이승희(현 토목과) ▲도봉구 이창근(현 도시계획과) ▲강남구 최준호(현 토목과) ▲강동구 김보영(현 토지관리과)

(2025. 7. 19.字)