[헤럴드경제=고승희 기자] “38조 달러(약 5경 6000조원)”

순자산 74억원 이상의 자산가 부모를 둔 전 세계 ‘금수저’ X세대와 밀레니얼 세대 125만 명이 10년간 받게 될 상속이다. 이들은 각각 6787조원 가량을 상속받을 것으로 전망된다.

미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 16일(현지시간) 부동산 중개업체 콜드웰뱅커 글로벌 럭셔리의 보고서를 인용, 순자산 500만달러(약 74억원) 이상의 전 세계 자산가 약 120만명이 향후 10년간 총 38조달러(약 5경6천조원)가 넘는 자산을 자녀에게 물려줄 전망이라고 예측했다.

이 기간에 X세대와 밀레니얼 세대는 미국 내 부동산 2조4000억달러를 포함, 전 세계적으로 총 4조6000억달러(약 6787조원) 규모의 부동산을 상속받을 것으로 추산된다.

WSJ은 “베이비붐 세대와 그 이전 세대는 수십년간 역사상 유례없는 규모의 개인 자산을 축적해왔다”며 “이제 자산이 그다음 세대로 넘어가기 시작하며 하이엔드 부동산 시장에 파장을 일으키고 있다”고 분석했다.

WSJ에 따르면 부의 대물림이 본격화하면서 자산가들은 자녀들과 더 빨리 상속을 논의하고 있다. ‘최상단’ 부유층에선 정식 상속까지 기다리지도 않고, 더 일찍 고급 부동산을 자녀들에게 사주는 추세다.

이에 따라 미국 뉴욕 맨해튼에서는 주요 부동산 거래에서 가족 자금이 차지하는 비중이 갈수록 커지는 상황이다. 부동산 중개업체 컴퍼스의 에이전트 이안 슬레이터는 “예전에는 25∼30세 자녀를 위해 보통 300만∼500만달러짜리 아파트를 사줬지만, 이제 1500만∼3000만달러 상당 아파트를 사주는 부모들이 보인다”고 말했다.