한일 정상회담 직후 日 정치인 접견 “정치인 간·국회의원 간 교류 중요” 아소 전 총리 “나라 정상회담 대단히 유익”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 16일 아소 다로 전 일본 총리를 만나 “가능하면 협력할 수 있는 부분은 최대한 서로에게 도움이 되는 관계가 되는 것이 바람직하다고 생각한다”고 강조했다. 양국이 ‘앞마당을 함께 쓰는 옆집’인 만큼 협력해 나가야 한다는 취지다.

이 대통령은 이날 오후 청와대 본관에서 아소 전 총리를 접견했다. 아소 전 총리는 이날 서울-도쿄 포럼 회의 참석을 위해 한국을 방문한 계기에 이 대통령을 예방했다. 지난 13~14일 다카이치 사나에 일본 총리와 만난지 얼마 안돼 또 일본 정치인을 만난 셈이다.

이 대통령은 이를 두고 “우리가 다카이치 총리님과 일본에서 정말 유의미한 의미 있는 회담을 하고, 또 직후에 우리 총리님을 뵙게 되니 우리 국민들께서 ‘한일관계가 갑자기 더 상당히 나아지는 것 같네’ 기대를 하고 있다”고 인사를 건넸다.

이어 이 대통령은 “양국 정치인들 간의 교류도 저희가 자주 이렇게 오가면서 회담도 하지만 국민들 간의 교류도 중요하다”면서 “또 이렇게 아소 총리님처럼 정치인들 간에, 국회의원들 간의 교류도 중요하다”고 강조했다.

그러면서 “이번 방문에서도 한일관계가 개선되는 좋은 계기가 되길 바라고, 국민들과 함께 총리님의 방문을 환영한다”고 했다.

이에 아소 전 총리는 “정치관계가 좋으면 경제관계도 발전하기 쉬운 환경이 만들어지는 것 같다”면서 양국 우호 관계의 중요성을 언급했다.

그는 이 대통령과 다카이치 총리의 세 차례 만남을 두고 “단기간에 3번이나 만난 것은 대단히 의미가 깊은 것 같다”면서 “나라에서의 정상회담은 대단히 유익한 것이었다고 본다”고 했다.

이어 아소 전 총리는 “시간이 제한되어 있었습니다만, 정상 간에서 적극적인 논의가 이루어졌다고 다카이치 총리한테 들었다”며 “그래서 효과도 많은 것 같고, 일본과 한국 관계가 개선되는 계기가 돼서 대단히 좋은 것이라고 생각한다”고 말했다.

아소 전 총리는 거듭 “일본과 한국을 둘러싼 국제정세는 지금 변화하고 있고, 옛날과 비교해 지금 일본과 한국 관계는 긴밀히 협력하는 것이 일본과 한국 양쪽에 이익이 되는 것이라고 생각하고, 국익이 되는 것이라고 생각한다”면서 “러시아, 중국, 북한 등 일본이랑 한국과 가까운 나라에 움직임에 대해서 우리는 대비를 해야 한다”고 했다.

그러면서 그는 “정치관계가 좋으면 경제관계도 발전하기 쉬운 환경이 만들어지는 것 같다”며 “경제에 이어 국민들 간에도 교류도 활발히 이뤄질 것 같다. 기대하고 있다”고 했다.