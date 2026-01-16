[헤럴드경제=김광우 기자] “겨울에는 운동도 못 하겠네”

마치 ‘가을 날씨’를 방불케 하는 이번 주말. 지난 며칠간 영하 10도를 넘나드는 한파가 지속된 탓에, 따뜻한 날씨가 더 반갑게 느껴진다.

특별한 비 소식도 없는 탓에, 야외 활동을 준비하는 이들도 다수. 그중에서도 미뤄온 ‘러닝’을 계획하는 이들이 적지 않다.

하지만 지금 같은 날씨에 야외 운동은 좋은 선택지가 아니다. 건강을 해칠 수 있는 강력한 ‘미세먼지’가 동반되기 때문.

심지어 미세먼지 속에서 유산소 운동을 하면 할수록, 건강상 이득보다 손해가 많다는 연구 결과도 나왔다.

문제는 겨울이 따뜻해지며, 공기질이 나쁜 날이 늘어나고 있다는 것. 올해 또한 비교적 따뜻한 겨울이 예상되며, 미세먼지 피해에 대한 우려가 커지고 있다.

기상청에 따르면 이번 주말은 전국적으로 예년 기온을 크게 웃돌아, 비교적 따뜻한 날씨가 나타날 것으로 보인다. 부산, 여수, 제주 등 일부 남부 지방의 경우 최고기온이 15도를 웃돌아, 흡사 ‘가을 날씨’를 체감할 수 있을 것으로 전망된다.

지난 주말부터 영하 10도에 육박하며 눈이 동반된 한파가 지속되다가, 돌연 따뜻한 날씨가 찾아온 셈. 이는 한파를 부르는 시베리아 고기압이 한반도에 유입됐다가, 다시금 남서쪽의 상대적으로 따뜻한 공기가 유입된 영향이다.

올해 들어 처음 맞은 따뜻한 주말. 특별한 비 소식도 없어 야외 활동을 계획하는 이들도 적지 않다. 특히 반복되는 한파로 운동을 쉬었던 ‘러닝족’들의 기대감이 커지고 있다. 하지만 섣불리 야외로 나섰다가는 건강에 악영향을 줄 수 있다.

이유는 심각한 수준의 미세먼지. 주말을 앞둔 16일 강원 영동을 제외한 전국 미세먼지 농도는 ‘나쁨’ 수준으로 높게 나타났다. 한때 ‘매우 나쁨’ 수준으로 미세먼지가 짙은 지역도 발생했다. 전날 국외에서 유입된 미세먼지 등이 대기 정체로 빠져나가지 못한 영향이다.

초미세먼지의 경우 더 나쁜 상황. 이날 오전 서울을 포함한 대부분 지역에서 초미세먼지 주의보가 발령된 가운데, 충청과 전북 등에서는 올겨울 처음으로 비상저감조치가 내려졌다. 전국을 뒤덮은 미세먼지는 토요일까지 이어지다가, 늦은 오후부터 조금씩 해소될 전망이다.

특히 달리기와 같은 고강도 유산소 운동은 호흡량이 증가하는 대표적인 운동. 호흡기를 통해 체내에 쌓이는 미세먼지의 특성상, 같은 시간 내에 더 많은 미세먼지가 유입될 가능성이 크다는 게 전문가들의 분석이다.

아울러 격렬한 운동으로 숨이 찰 경우, 코보다는 입으로 호흡하는 양이 증가한다. 코호흡을 통한 여과 기능이 감소한 상태라는 것. 이 경우 미세먼지가 그대로 폐까지 전달된다. 깊은 호흡으로 인해 미세먼지가 폐포까지 침투할 가능성도 무시할 수 없다.

미국 케임브리지대학교 의과대학 연구에 따르면 50µg/m³(우리나라 기준 ‘나쁨’)의 고농도 초미세먼지 환경에서 달리기와 고강도 유산소 운동을 할 경우, 일정 구간부터는 신체활동으로 인한 건강상 이득보다 피해가 더 큰 것으로 나타났다. 공기질이 나쁜 상황, 유산소 운동이 장시간·고강도에 가까워질수록 건강에 더 해가 된다는 얘기다.

문제는 야외 활동에 적합한 날씨가 형성될 때마다, 미세먼지가 발목을 잡는다는 것. 실제 겨울철의 경우 평소에 비해 기온이 높아질 경우, 미세먼지 농도도 같이 높아지는 현상이 나타난다. 비교적 따뜻한 이동성 고기압이 한반도에 자리 잡으며 기온이 올라가는데, 그때마다 공기 정체를 같이 유발하기 때문이다.

그런데 기후변화로 인해, 따뜻한 이동성 고기압이 머무르는 기간은 점차 늘어나고 있다. 과거에는 1~2일가량 짧게 머무르고, 다시 한파가 반복되는 패턴이 나타났다. 미세먼지가 쌓이는 기간이 그리 길지 않았다.

하지만 지구 온난화로 인해 이동성 고기압을 밀어내는 차가운 공기가 쉽게 유입되지 않고 있다. 이 경우 며칠간 지속해서 기온이 올라가는 데 더해, 미세먼지 농도가 점차 나빠진다. 나쁜 공기 또한 순환되지 않고 쌓이기 때문.

쉽게 말해, 겨울이 따뜻해지면서 미세먼지 문제도 더 심각해지고 있다는 얘기. 올해도 마찬가지다. 국립환경과학원 대기질통합예보센터가 발표한 ‘2025년 겨울 초미세먼지 전망’에 따르면 이번 겨울 초미세먼지 평균 농도가 전년 대비 높을 확률은 50%로 집계됐다. 낮을 확률은 20%로 책정됐다.

미세먼지와 황사는 담배와 마찬가지로 우리 몸속에 들어와 호흡기질환을 유발한다. 혈압 상승과 혈관 기능 저하를 유발해 심근경색, 협심증 등 각종 심장질환 발병률을 높이기도 한다. 심지어 정신건강에도 악영향을 줄 수 있다는 분석이 나온다.

한편 정부는 미세먼지 농도를 낮추기 위해 ‘제7차 계절관리제 시행계획’을 통해 오는 3월까지 공공 석탄발전소 추가 정지, 중국과 1일 1예보 정보 공유 등을 추진한다. 산업 부문에서는 전국 416개 대형 사업장을 대상을 배출량 감축을 위한 저감조치를 시행한다.