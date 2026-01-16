PGA 투어 데뷔 이승택은 2언더파 41위

[헤럴드경제=조용직 기자] 2년 만에 PGA 투어에 복귀한 김성현(27)이 시즌 개막전 1라운드에서 버디 쇼를 선보이며 선두권에 자리 잡았다.

김성현은 16일(한국시간) 미국 하와이주 호놀룰루 와이알레이 컨트리클럽(파70·7044야드)에서 열린 2026 PGA 투어 개막전 소니오픈(총상금 910만달러) 1라운드에서 보기 없이 버디만 7개를 잡으며 7언더파 63타를 쳤다.

그는 지난해 이 대회 우승자인 닉 테일러(캐나다)와 케빈 로이(미국·이상 8언더파 62타)에게 1타 뒤진 공동 3위를 기록했다.

김성현은 1번 홀(파4)과 3번 홀(파4)에서 버디를 잡은 뒤 9번 홀(파5)에서 다시 버디를 낚으며 전반을 3언더파로 마쳤다. 12번 홀(파4)에서 네 번째 버디를 적어낸 김성현은 이후 3개 홀에서 파 행진을 펼쳤고 마지막 3개 홀에서 모두 버디를 기록하면서 순위를 끌어올렸다.

그는 16번 홀(파4)에서 세컨드샷을 홀 약 8.8ｍ 앞에 떨어뜨린 뒤 긴 거리의 버디 퍼트에 성공했다. 마지막 18번 홀(파5)에서도 6.4ｍ 버디 퍼트를 홀 안에 넣어 기분 좋게 라운드를 마쳤다.

김성현은 PGA 투어와 인터뷰에서 “그동안 많은 대회를 치르지 않아서 오랜만에 라운드했는데, 퍼트가 잘 돼 좋은 스코어를 기록할 수 있었다”며 “특히 마지막 3개 홀에서 편안하게 플레이한 것이 잘 맞아떨어진 것 같다”고 소감을 밝혔다.

김성현은 2022년 PGA 2부 투어인 콘페리투어를 통해 2023년 PGA 투어에 올라갔다. 2025년 콘페리 투어로 다시 밀렷으나 포인트 순위 6위에 올라 상위 20명에게 주는 2026시즌 PGA 투어 출전권을 획득했다.

PGA 투어 데뷔전을 치른 ‘불곰’ 이승택(30·CJ)은 버디 5개, 보기 3개를 합해 2언더파 68타를 쳐 공동 41위에 올랐다.

이승택은 2024시즌까지 한국프로골프(KPGA) 투어에서 활동했고 지난해 콘페리투어에서 포인트 순위 13위에 올라 PGA 투어 카드를 받았다.

재기를 노리는 김주형은 버디 4개, 보기 3개를 합해 1언더파 69타로 공동 57위에 머물렀다.

2023년 이 대회에서 우승한 김시우는 전반에 3오버파를 쳤으나 후반에 버디 4개를 잡아 1언더파 69타를 적어냈다.