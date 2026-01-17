광주시청 도보 5분 걸리는 나홀로 단독주택 골프장 20분, 강남 40분…‘부장님 안성맞춤’ [영상=이건욱 PD]

“강남서 40분” 경기 광주 3층집이 겨우 3억[부동산360]

[헤럴드경제=윤성현 기자] 헤럴드경제 부동산360이 이번에 찾은 경매 매물은 경기도 광주시에 위치한 3층짜리 단독주택입니다. 타운하우스 단지의 끝자락, 완만한 경사면에 자리 잡은 곳으로 1필지 토지와 1개의 주택, 주차장 1면, 그리고 제시외 물건 7개가 일괄 매각 대상입니다.

동남권에 속한 이 지역의 최대 장점은 강남 접근성이 좋다는 것입니다. 삼성역 기준으로는 차량으로 약 40분이 소요됩니다. 광주시청이 위치한 시내까지는 도보 5분 거리로, 도심 속 단독주택이라는 표현이 과하지 않습니다.

가격은 더 눈길을 끄는데요. 최초 감정평가액은 7억1200만원이었지만, 두 차례 유찰을 거치며 오는 2월 9일에 있을 세 번쨰 경매의 최저입찰가는 3억4900만원까지 낮아졌습니다. 이번에도 새 주인을 찾지 못할 경우, 다음 입찰가는 약 2억4400만원으로 더 떨어집니다.

입지와 가격만 보면 매력적인데, 왜 이 집은 아직도 팔리지 않았을까요. 직접 현장을 찾은 결과, 이 주택만의 사정이 드러났습니다. 그 이유는 영상에서 확인할 수 있습니다.