[헤럴드경제=김성훈 기자] 바람 때문에 주택 2층에서 떨어진 유리문이 시민을 덮칠 뻔했으나 한 군인이 몸을 날려 막아냈다는 사연이 전해졌다.

16일 육군항공사령부에 따르면, 육군항공사령부 70항공정비대대 헬기 조종사인 정오복(44) 소령은 휴가 중이던 지난달 30일 오후 2시께 전북 익산시 영등동 주택가 골목을 지나던 중 위험한 장면을 목격했다.

2층 높이의 주택 외벽에 불안하게 걸린 성인 몸집만한 유리문이 바람 때문에 흔들리다 떨어진 것. 유리문은 아래를 지나던 행인을 향했다.

정 소령은 그 순간 망설임 없이 달려가 자신의 몸을 던져 시민을 옆으로 밀쳐냈다. 덕분에 시민은 무사했지만, 정 소령은 머리에 유리 파편이 튀어 부상을 입었다. 정 소령은 병원에서 봉합술을 받은 뒤 귀가했다고 한다.

이 사실은 도움을 받은 시민이 국민신문고에 ‘고마운 군인을 꼭 찾아달라’고 글을 올리면서 알려졌다.

정 소령의 선행을 확인한 부대는 그에게 사령관 표창을 수여하기로 했다.

정 소령은 “내가 다칠 수 있다고 생각할 겨를도 없었다”며 “눈앞의 시민을 보호하는 것은 군인으로서 당연한 행동이었다고 생각한다”고 말했다.