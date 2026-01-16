5000원 부담하던 기존 제도 폐지

[헤럴드경제=박병국 기자]서울 양천구(구청장 이기재·사진)가 올해부터 청소년상담복지센터 개인상담 서비스를 전면 무료화하고, 평일 밤 9시까지 연장 운영한다.

구는 지난해 7월부터 12월까지 6개월간 시범운영을 통해 청소년 상담인원이 30% 증가하는 긍정적인 효과를 확인하고, 올해부터 정식운영에 들어간다고 밝혔다. 일상적인 고민 상담부터 위기상황 상담까지 도움이 필요한 청소년에게 더욱 신속하고 편리하게 상담 기회를 제공한다는 계획이다.

개인상담 시 1회당 5000원의 비용을 부과하던 기존 제도를 폐지하고, 양천구 거주 청소년을 대상으로 개인상담을 전면 무료로 운영한다. 경제적 부담으로 상담을 망설이던 청소년도 이제는 부담 없이 이용할 수 있게 됐다.

또 평일 상담 종료 시간을 기존 오후 8시에서 오후 9시까지 연장하고, 토요일 상담(오전 9시부터 오후 6시까지)도 함께 운영해 학교와 학원 일정 등으로 낮 시간 상담이 어려운 청소년의 이용 편의를 높일 계획이다.

상담 수요 증가에 대비해 인력과 공간 등 운영체계도 대폭 개선한다. 선호 시간대와 요일별 수요를 분석해 상담인원이 집중되는 평일 오후 4시부터 6시와 토요일에 상담인력을 추가 배치하고, 상담실을 기존 6개에서 11개로 확대해 대기 시간을 줄이고, 일대일 심층 상담을 제공한다.

이외에도 양천구는 자살·자해 고위험군 청소년과 보호자를 대상으로 한 ‘고위기 집중 클리닉’과 상담 전문가가 학교와 가정을 직접 찾아가는 ‘청소년 동반자’ 사업을 운영하며, 위기 청소년의 조기 발견과 일상 회복을 지원하고 있다.

이기재 양천구청장은 “청소년의 마음건강 문제는 조기 대응이 무엇보다 중요하다”며 “비용과 시간의 장벽을 낮춰 도움이 필요한 청소년이 언제든 상담을 받을 수 있는 환경을 조성해 건강하게 성장할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.