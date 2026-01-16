[헤럴드경제=정석준 기자] 국민의힘은 16일 이재명 대통령을 향해 통일교 게이트 및 더불어민주당 공천 헌금 의혹 ‘쌍특검’ 수용 등 국정 기조 대전환을 요구하며 이를 논의하기 위한 영수 회담을 제안했다.

송언석 원내대표는 이날 예정된 이 대통령과 여야 지도부 간 오찬 간담회를 앞두고 국회에서 기자회견을 열어 이같이 밝혔다.

송 원내대표는 “지금 한가한 ‘오찬 쇼’를 할 때가 아니다”라고 말한 뒤 장동혁 대표가 쌍특검을 요구하며 단식에 들어간 것을 거론하며 “제1야당 대표의 단식 농성 현장을 찾아 손잡고 야당의 절박한 요구가 뭔지 경청해야 할 때”라고 말했다.

그는 통일교 특검과 관련, “이 대통령이 느닷없이 통일교 게이트에 대한 검경 합동수사부 수사를 지시함에 따라 민주당이 약속을 파기하고 특검 추진을 중단하는 움직임을 보인다”고 주장했다.

이어 “민주당 인사들의 범죄 비리에 대한 경찰의 엄정 수사를 지시해 달라. 민주당 공천 뇌물 사건에 대한 경찰 수사는 이미 국민적 신뢰를 상실했다”며 “통일교 게이트 특검과 민주당 공천 뇌물 특검을 전면 수용해주길 바란다”고 했다.

이날 처리 예정인 ‘2차 종합특검법’에 대해 “국회에서 의결되더라도 대통령이 재의요구권(거부권)을 행사해 여야 간 재협상을 요청해주길 바란다”고 촉구했다.

송 원내대표는 이와 함께 10·15 부동산 대책의 전면 철회와 과감한 수도권 부동산 공급 대책 발표, 환율·물가 폭등 해소 대책과 노란봉투법, 정보통신망법 등 ‘악법’들의 전면 개정 논의를 위한 여야정 민생 연석회의 개최, 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 지명 철회 및 인사 검증 시스템 쇄신 대책 발표, 법왜곡죄 신설·대법관 증원·4심제 도입 등 ‘사법 파괴 악법’ 추진 중단도 요구했다.