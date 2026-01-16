전남테크노파크, 2년간 국비 15억원 확보

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 전남테크노파크(TP)는 2026년 시군구 연고 산업 육성사업 공모사업에서 ‘해남군 지방소멸 대응 뿌리·조선산업 활성화 지원사업’이 최고등급(1등급)으로 최종 선정돼 내년까지 국비 15억원을 확보했다고 밝혔다.

시군구연고산업육성사업은 중소벤처기업부와 행정안전부, 법무부, 농림축산식품부, 문화체육관광부, 해양수산부 등 6개 부처가 연계·협업을 통해 지역연고산업을 활성화해 지방소멸에 공동 대응하기 위한 사업이다.

이번에 선정된 사업은 중앙부처(중소벤처기업부, 행정안전부, 법무부)와 전라남도, 해남군의 지원을 통해 주관기관인 전남테크노파크(금속소재융복합센터)와 참여기관인 한국생산기술연구원, 순천대학교가 협력했다.

올해부터 향후 2년간 총 21억 4400만원 규모로 해남군 뿌리·조선산업 사업다각화 및 기술경쟁력 강화를 통한 매출 증대 및 일자리 창출을 목표로 사업을 추진한다.

특히 해남군에서 적극적으로 추진 중인 해상풍력클러스터 조성, AI데이터센터 유치 등 신산업에 해남군 뿌리·조선기업이 진출하여 지속가능한 성장을 할 수 있도록 지원할 예정이다.

오익현 전남테크노파크 원장은 “환경개선부터 기술지도 및 컨설팅, 시제품 제작, 지식재산권 및 인증획득, 마케팅 및 판로개척, 공정개선, 외국인력 채용지원까지 빈틈없는 전주기 지원으로 기업의 혁신성장을 이끌 예정”이라고 말했다.