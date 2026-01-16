넷플릭스 공식 SNS 통해 시즌3 참가자 모집

[헤럴드경제=손미정 기자] 최근 시즌2를 마친 ‘흑백 요리사: 요리 계급 전쟁’이 시즌3 제작을 확정했다.

넷플릭스는 16일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 시즌3 참가자 모집을 시작하며, 시즌3 제작을 공식화했다.

넷플릭스에 따르면 앞선 두 시즌과 달리 시즌3은 식당 간의 대결로 펼쳐진다. 함께 업장에서 손발을 맞추고 있는 요리사들이 자신들의 식당의 명예를 걸고 펼치는 새로운 방식의 ‘맛’ 대결이 될 예정이다. 시즌1과 시즌2 성공을 이끈 스튜디오 슬램의 김은지 PD와 모은설 작가가 시즌3에서도 다시 한 번 뭉친다.

참가 희망자는 요리 장르와 무관하게 각 식당을 대표하는 요리사 4인 1조로 지원이 가능하다. 개인은 지원 불가능하며 한 업장 소속이 아닌 지인 혹은 임의로 구성된 팀도 지원이 불가능하다. 다만 동일한 이름이지만 지점이 다른 업장일 경우 함께 한 팀을 이뤄 지원하는 건 가능하다.

시즌3 제작은 또 한번 화제성을 휩쓴 시즌2의 성공이 있었기에 가능했다. ‘흑백요리사’ 시즌2는 시즌1에 이어 2년 연속 글로벌 톱(TOP) 10 비영어 쇼 1위를 차지하는 등 시청자들의 큰 사랑을 받았다. 시즌1의 재미는 살리되, 새로운 변화로 재미를 극대화했다는 평이다.

무엇보다 요리에 진심인 셰프들이 보여준 도전과 응전의 드라마가 전한 감동은 기대 이상이었다. 시즌2는 히든 백수저이자 재도전자인 최강록이 최후의 생존자가 됐다.

김은지 PD는 “시즌2까지 많은 사랑을 보내주신 전 세계 시청자분들 덕분에 시즌3를 제작할 수 있게 되어 진심으로 감사드린다”며 “시즌3는 또 새롭게 발전된 구성과 재미로 시청자 분들이 ‘흑백요리사 ’에 거는 기대에 충족하는 작품을 제작하기 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 전했다.