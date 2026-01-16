옛 창원호텔 부지에 초고층 주상복합 조성 최고 49층, 총 519가구…84·106㎡ 구성

[헤럴드경제=신혜원 기자] GS건설은 창원특례시 성산구 중앙동 99-4,5,6번지 일원에 들어서는 ‘창원자이 더 스카이’를 2월 중 분양할 예정이라고 16일 밝혔다.

창원자이 더 스카이는 창원시 중심 상권의 상징이었던 옛 창원호텔 부지를 초고층 주상복합단지로 개발하는 사업이다. 지하 5층~지상 최고 49층, 4개 동, 총 519가구 규모로 조성되며, 84·106㎡(이하 전용면적)으로 구성된다. 기부채납 10가구(84㎡E 타입)를 제외한 509가구가 일반분양되며, 타입별로 ▷84㎡ 464가구 ▷106㎡ 45가구다.

창원자이 더 스카이는 인근에 이미 형성된 인프라를 모두 편리하게 이용할 수 있어 주거 여건이 우수하다. 주변에는 롯데백화점, 이마트, 메가박스, 창원병원 등 다양한 인프라 시설이 자리해 있으며, 창원시청, 창원지방검찰청, 창원지방법원 등 관공서도 가깝다.

중앙대로, 창원대로, 원이대로를 통해 창원시 내외 이동이 편리하며, 인근에 위치한 KTX 창원중앙역을 통해서는 서울 및 수도권과 전국 주요 도시로의 빠른 이동도 가능하다.

또한 용지초, 웅남중, 창원남중, 창원남고, 창원중앙여고 등 다수의 초·중·고교가 가까운 거리에 위치해 있다. 도보권에는 대상공원, 삼동공원, 올림픽공원, 중앙체육공원, 용지호수공원, 가음정근린공원 등 다수의 녹지시설이 자리하고 있다.

단지가 들어서는 성산구 중앙동 일대는 창원을 대표하는 중심 상권 지역으로 창원시는 지구단위계획 재정비를 통해 이곳을 창원 중심업무지구(CBD)로의 혁신적인 개발을 추진하고 있는 것으로 알려졌다. 특히 창원자이 더 스카이는 이러한 창원시 지구단위계획 재정비 이후 첫 번째 개발 사업이라는 점에서 상징성이 높다.

창원자이 더 스카이는 49층 초고층 높이와 함께 커튼월룩, 경관조명 등 특화 외관 설계를 적용하고, 고급 주거 단지에 주로 도입되는 스카이 라운지 등 차별화된 커뮤니티도 도입할 예정이다. 가구별로는 4베이(Bay) 4룸 구조(일부타입 제외)와 2.4m의 천장고를 확보해 개방감과 통풍, 채광을 확대했으며, 전체 세대에 3면 발코니 설계가 적용될 예정이다.

GS건설 관계자는 “창원자이 더 스카이는 창원시 내 주거 선호도가 높은 성산구에서 초고층으로 조성되는 신축 단지”라며 “창원의 과거와 미래를 잇는 상징적인 입지와 자이 브랜드만의 차별화된 상품 경쟁력을 바탕으로 앞으로 지역 대표 랜드마크 단지가 될 것으로 기대한다”고 말했다.