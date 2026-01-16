소방, 대응 단계 격상 장비 추가 투입

[헤럴드경제=이영기 기자] 강남의 마지막 판자촌 ‘구룡마을’에서 발생한 화재 진화를 위해 소방 당국이 총력을 모으고 있다. 대응 단계를 2단계로 격상해 소방 장비를 추가로 동원하기로 했다. 현재까지 인명 피해는 발생하지 않은 것으로 확인됐다. 인근 도로도 계속 통제 중이다.

소방 당국은 16일 오전 8시 49분께 대응 2단계를 발령했다. 현재까지 동원된 소방력은 234명, 소방차량 72대다. 투입될 예정이었던 소방 헬기는 시계 확보가 어려워 현재 이륙이 어려운 상태다.

이날 서울 강남구 개포동 구룡마을 4지구 마을회관 인근에서 화재가 발생해 진화 중이다. 인명 피해는 확인되지 않고 있다. 오전 9시 기준 4지구의 32가구 가운데 32가구의 47명 대피 완료한 상태다.

이날 오전 5시께 “빈집에서 불이 났다”는 최초 신고를 받고 출동한 소방 당국은 불을 완전히 끄는 대로 정확한 화재 원인을 조사할 예정이다.

현재 구룡터널에서 구룡마을 입구로 향하는 양재대로 하위 3개 차로는 화재 처리 작업으로 통제 중이다.

강남구청은 “주변 차량은 우회하기를 바라며 인근 주민은 안전에 유의하시기를 바란다”는 안전안내 문자를 발송했다.