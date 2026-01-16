조코비치 최다 우승 기록 도전 등 이목 쏠려 ‘타임머신’·‘티빙톡’으로 시청 몰입도 강화

[헤럴드경제=차민주 기자] 티빙은 2026년 테니스 시즌의 서막을 여는 첫 그랜드 슬램 대회 ‘2026 호주오픈’을 온라인동영상서비스(OTT) 독점 생중계한다.

16일 티빙은 오는 18일부터 내달 1일까지 호주 멜버른 파크에서 열리는 ‘2026 호주오픈’ 본선 전 경기를 실시간 중계한다고 밝혔다.

호주오픈은 4대 그랜드 슬램 중 가장 먼저 열리는 대회다. 한 해 테니스 판도를 가늠할 수 있는 무대로 꼽힌다.

티빙에 따르면 이번 대회의 관전 요소는 ‘신카라스’로 불리는 차세대 황제 야닉 시너와 카를로스 알카라스의 대결이다. 두 선수는 지난 시즌 주요 메이저 대회를 양분했음에도 호주오픈에서는 맞붙지 못했는데, 이번 결승에서 격돌할지 이목이 쏠린다. 또 ‘호주오픈의 사나이’ 노박 조코비치가 최다 우승 기록을 경신할 수 있을지도 눈길을 끈다.

티빙은 스포츠 중계에 특화된 이용자 편의 기능을 제공해 시청 몰입도를 끌어올리겠단 방침이다.

먼저 생중계 중에도 원하는 장면을 되돌려 볼 수 있는 ‘타임머신’ 기능을 선보인다. 결정적인 위닝 샷이나 순식간에 지나간 랠리 장면을 놓치더라도 언제든 다시 확인할 수 있다.

아울러 같은 경기를 시청 중인 이용자와 실시간으로 감상을 나눌 수 있는 ‘티빙톡’ 기능도 제공한다.

이와 함께 티빙은 경기 종료 이후, 전체 버전 경기 주문형비디오(VOD)부터 승부처와 명장면을 담은 주요 장면 하이라이트를 공개할 계획이다.