대변인 “살해 계속시 심각한 결과”…“트럼프-네타냐후 통화” 그린란드 병력 속 강경 기조 “우선순위 명확…결정 흔들리지 않아”

[헤럴드경제=정목희 기자] 백악관은 15일(현지시간) 이란 정부의 반정부 시위대에 대한 강경 진압과 관련해 “살해가 계속될 경우 심각한 결과가 따를 것”이라고 재차 경고했다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 “도널드 트럼프 대통령은 이란에서 전날 예정됐던 800건의 처형이 중단된 것으로 파악하고 있다”며 “대통령과 그의 팀은 현재 상황을 면밀히 주시하고 있다”고 밝혔다.

레빗 대변인은 “대통령과 국가안보팀은 ‘만약 살해가 계속된다면 중대한 결과가 있을 것’이라는 메시지를 이란 정권에 전달해왔다”며 “모든 선택지는 여전히 테이블 위에 있다”고 말했다. 이는 앞서 언급했던 이란에 대한 군사 행동 가능성 역시 배제되지 않았음을 시사한 발언으로 해석된다.

그는 또 이란 상황과 관련해 트럼프 대통령이 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 통화했다고 확인했으나, 구체적인 대화 내용은 공개하지 않았다.

앞서 뉴욕타임스는 네타냐후 총리가 트럼프 대통령에게 이란에 대한 군사공격 계획을 연기해달라고 요청했다고 미국 고위 당국자를 인용해 이날 보도했다.

미국이 야욕을 보이는 덴마크령 그린란드에 유럽 주요국이 병력을 파견한 것과 관련, 레빗 대변인은 이것이 “대통령의 의사 결정에 영향을 미친다고 보지 않으며, 그린란드 확보라는 목표에도 영향을 주지 않는다”고 밝혔다.

미국이 그린란드 합병을 위해 군사 행동 가능성까지 거론하는 상황에서 덴마크와 프랑스, 독일, 영국 등은 그린란드에 전날 병력을 파견하기 시작했다.

그린란드 주요 시설 방어를 위한 ‘북극의 인내 작전’(Operation Arctic Endurance) 훈련 목적의 병력 파견이라고 설명하지만, 나토의 주요 유럽 회원국들이 나토 리더 격인 미국의 강압적 그린란드 병합은 있어선 안 되는 일임을 보여주기 위한 행보라는 해석도 나온다.

레빗 대변인은 전날 백악관에서 진행된 미국과 덴마크, 그린란드 간의 고위급 협상에 대해 “생산적”이었다면서 “트럼프 행정부는 덴마크, 그린란드 대표단과 대화를 계속 이어갈 것”이라고 밝혔다.

그러면서도 “대통령의 우선순위는 분명하다”며 “트럼프 대통령은 미국이 그린란드를 인수해야 한다고 생각하며, 그것이 미국의 국가 안보에 가장 이롭다고 본다”고 강조했다.

전날 그린란드 관련 3국 고위급 협상은 미국의 JD 밴스 부통령과 마코 루비오 국무장관, 라르스 뢰케 라스무센 덴마크·비비안 모츠펠트 그린란드 외무장관이 참석한 가운데 열렸지만 접점 찾기에 실패했다. 다만 이들은 실무그룹을 구성해 논의를 이어갈 예정이다.

레빗 대변인은 해당 실무 협의가 2∼3주마다 열릴 예정이라고 소개했다.

한편 레빗 대변인은 미네소타에서 30대 여성 르네 니콜 굿이 이민세관단속국(ICE) 요원의 총에 맞아 숨진 사건을 놓고 브리핑에 참석한 기자와 설전을 벌였다.

한 남성 기자가 ICE의 이민 단속 작전이 과도하다는 점을 지적하며 “어떻게 ICE가 모든 일을 제대로 하고 있다는 것이냐”고 질문하자, 레빗 대변인은 “왜 르네 굿이 불행하고 비극적으로 살해됐나”라고 반문했다.

이에 해당 기자가 “내 의견을 묻는 것이냐”며 “ICE 요원이 무모하게 행동했기 때문”이라고 답하자, 레빗 대변인은 “그러면 당신은 좌파적 견해를 가진 편향된 기자”라고 맞받아쳤다.

레빗 대변인은 “당신은 기자가 아니다”라며 “그런 편향을 가진 당신과 언론인들은 기자인 척하지만, 그 자리에 있어선 안 된다. 기자인 척하지만 실제로는 좌파 활동가”라고 쏘아붙였다.

그러면서 “ICE가 이 나라에서 추방하려고 하는 불법 이민자들의 손에 의해 살해된 미국 시민이 몇 명인지 숫자를 알고 있나”라며 ICE 활동의 정당성을 강조한 뒤 해당 기자를 향해 “스스로 부끄럽게 여겨야 한다”고 목소리를 높였다.

레빗 대변인은 트럼프 대통령이 언론 인터뷰에서 ‘중간 선거가 없어야 한다’는 취지로 발언한 데 대한 질문을 받고는 “단순히 농담한 것이다. 우리가 이렇게 잘하고 있는데 그냥 가야 하지 않느냐는 것”이라고 설명했다.

트럼프 대통령은 이날 공개된 로이터 인터뷰에서 오는 11월 예정된 중간선거에 대해 “생각해보면 선거를 할 필요가 없다”고 말했다.

이에 한 기자가 “농담이라고 하지만, 이게 웃어넘길 수 있는 일이냐”고 지적하자, 레빗 대변인은 “(당신은) 그 자리에 있었나. 아니죠. 난 그 자리에 있었다. 당신 같은 사람만 그 발언을 그렇게 심각하게 받아들이고 그런 식으로 질문한다”고 반박했다.