이 대통령, 수석보좌관 회의 주재

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 15일 “정책의 성패는 책상 위가 아닌 국민의 삶 속에서 결정된다”며 공직자들의 현장감각을 강조했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 수석보좌관회의 모두발언에서 “보고서상으로만 그럴듯하고 실생활을 개선하지 못하는 정책은 영혼도 생명력도 없는 탁상공론에 불과하다”며 이같이 언급했다.

이 대통령은 이어 신청이나 소득 기준 없이 누구나 먹거리와 생필품을 지원받을 수 있는 복지사업인 ‘드림사업’을 언급하며 “한겨울 생계가 어려운 국민께 큰 버팀목이 됐다. 사업장을 늘려달라는 요청이 올 정도로 현장에서 반응도 좋다”고 설명했다.

그러면서 “각 부처는 이처럼 실제 효과를 낳는 ‘국민 체감 정책’을 적극 발굴해달라. 담당 공직자들을 포상하면서 이런 흐름을 공직사회 전반으로 확산시켜 달라”고 당부했다.

특히 “공직자 한 사람의 태도와 행동에 국민 삶이 달렸다는 사실을 잊지 말아야 한다. 여러분 태도에 따라 누군가 죽거나 살 수 있고, 누군가의 사업이 흥하거나 망할 수 있다”며 “책임감과 자긍심을 갖고 업무에 임해달라”고 강조했다.

이 대통령은 이어 최근 중국과 일본 순방을 마치고 돌아온 것과 관련해서도 “우리 내부가 분열하고 반목한다면 외풍에 맞서 국익을 지킬 수 없고, 애써 거둔 외교 성과조차 물거품이 될 수 있다”며 여야의 초당적 협력을 당부했다.

이 대통령은 “연초부터 중남미와 중동 등을 중심으로 세계정세가 소용돌이치고 있다”며 “이럴수록 국익을 지키기 위한 국내 정치의 역할이 어느 때보다 중요하다”고 말했다.

그러면서 “정부와 국회, 여야 모두는 주권자를 대리해 국정을 책임지는 공동 주체”라며 “작은 차이를 넘어 국익을 우선하는 책임정치 정신을 발휘해 국민의 삶과 나라의 내일을 위한 길에 힘을 모아달라”고 당부했다.

이 대통령은 철저한 산불 대책도 지시했다.

이 대통령은 “지난해 막심한 산불 피해를 봤던 의성에서 지난주에 또 산불이 발생했다”며 “관계부처가 각별한 경각심을 갖고 산불 예방 및 진화체계 점검에 만전을 기해달라. 지금부터 제대로 준비해야 내년 봄 산불에도 대응할 수 있다”고 말했다.

아울러 “민생 안전망 점검 분야 역시 가만히 기다리지 말고 도움이 필요한 국민을 선제적으로 찾아내 지원하는 적극 행정이 절실하다”고 부연했다.