[헤럴드경제=양대근 기자] 경기도지사 출마를 선언한 더불어민주당 김병주 의원이 15일 이상식 의원 및 용인시의원들과 함께 용인 반도체 클러스터 내 SK하이닉스 공사 현장을 찾아 진행 상황을 점검하고, 국가 전략산업에 대한 흔들림 없는 지원을 약속했다.

이날 김 의원은 이 의원 등 참석자들과 함께 공사 진행 현황을 둘러본 뒤 “직접 현장을 보니 반도체 산업이 더 이상 단순한 기업 간의 경쟁을 넘어, 국가의 명운을 건 ‘국가 간 총력전’ 국면에 접어들었음을 실감한다”며 “AI 시대의 핵심 인프라인 고성능 반도체 주도권을 쥐기 위해 도전하는 우리 기업들의 노력에 깊이 공감한다”고 밝혔다.

특히 김 의원은 최근 정치권 일각에서 제기되었던 ‘반도체 클러스터 이전설’과 관련해 “용인 클러스터는 이미 공사가 상당 부분 진척되어 현장의 열기가 뜨거운 상황”이라는 점을 짚었다.

김 의원은 “이처럼 기반 조성이 한창인 사업을 두고 뒤늦게 이전을 논하는 것은 현실을 외면한 불필요한 논란이자, 지역과 기업에 혼란만 가중시키는 일”이라고 지적하며, “다행히 청와대에서 ‘이전을 검토하지 않는다’ 하여 불확실성이 해소된 만큼, 용인 클러스터는 당초 계획대로 어떠한 흔들림 없이 완벽하게 추진되어야 한다”고 강조했다.

이어 김 의원은 현장의 목소리를 청취하며 구체적인 지원책 마련을 약속했다. 그는 “반도체는 막대한 초기 투자가 필수적인 산업으로, 경쟁력 유지를 위해서는 기업의 노력뿐만 아니라 국가와 지자체 차원의 안정적인 인프라 뒷받침이 무엇보다 중요하다”고 진단했다.

그러면서 “용인 반도체 클러스터 조성과 관련된 인허가 문제, 교통망 확충, 전력 및 용수 공급 등 중앙정부와 경기도가 해결해야 할 과제들을 지속적으로 챙기고 뒷받침하겠다”고 말했다.

한편, 김 의원은 이날 현장에서 ‘경기도의 미래 비전’에 대한 구상도 내비쳤다. 최근 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)에게 경기도 투자 유치 서한을 보낸 사실을 언급한 김 의원은 ‘용인의 확장성’을 강조했다.

김 의원은 “용인에서 시작된 반도체 산업의 활력이 향후에는 경기 북부의 ‘미군 반환 공여지’ 등으로 이어지기를 희망한다”며 “안보를 위해 희생했던 땅에 첨단 기업을 유치하여 경제의 씨앗을 심는 것이야말로 민주당이 추구하는 ‘경제가 곧 평화’가 되는 길”이라고 설명했다.

이어 “이재명 대통령이 강조하는 ‘먹사니즘’과 실용주의 리더십을 바탕으로 기업하기 좋은 경기도, 일자리가 넘치는 대한민국을 만드는 데 앞장서겠다”고 덧붙였다.