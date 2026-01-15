“민주당 2차 특검법은 무도…어떤 수단이라도 강구할 것”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 15일 ‘통일교 게이트’ 및 더불어민주당 공천 헌금 의혹에 대한 특별검사(특검) 도입을 촉구하며 무기한 단식 투쟁에 돌입했다.

장 대표는 이날 오후 국회 로텐더홀에서 열린 ‘2차 종합 특검 반대 규탄 대회’에서 “국민의힘은 통일교 게이트 특검과 공천 뇌물 특검을 통과시키기 위해 개혁신당과 함께 싸우기로 했다”며 “오늘 천하람 개혁신당 원내대표가 2차 특검법에 대한 첫 번째 주자로 나서서 필리버스터를 하게 된다”고 밝혔다.

그는 여당의 통일교·공천 헌금 특검 수용을 강력히 압박했다. 장 대표는 “오늘 최고위원회의에서 2차 특검과 함께 통일교 게이트 특검도 반드시 상정돼야 한다고 했고 상정되지 않는다면 무도한 특검을 알리기 위해, 그리고 국민의힘이 주장하는 특검법을 받지 않는 것을 국민들께 알리기 위해 어떤 수단이라도 강구하겠다고 말씀드렸다”고 강조했다.

장 대표는 “천 원내대표가 1번 주자로 본회의장에 필리버스터를 하기 위해 서는 순간 전 국민의 목소리가 모이는 이곳 국회 본회의장 로텐더홀에서 특검법 수용을 촉구하는 단식을 시작하겠다”며 “천 원내대표의 필리버스터가 국민들의 마음에 와닿기를 바란다”고 말했다.

그러면서 “특검법의 무도함과, 특검법을 거부하고 있는 민주당의 무도함이 제 단식을 통해 국민들께 더 강력하게 목소리로 전달되기를 바란다”고 덧붙였다.