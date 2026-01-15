코스메카코리아·한국비엠아이 방문 지역산업 경쟁력 강화 지원 의지 밝혀

[헤럴드경제=김은희 기자] 황기연 한국수출입은행장이 15일 충청 지역의 우수 중소·중견기업을 찾아 적극적인 금융지원을 약속했다.

수은은 황 행장이 이날 충북 음성군에 있는 화장품 ODM(제조자개발생산) 전문기업 코스메카코리아와 오송에 있는 의약품 제조 강소기업인 한국비엠아이를 연이어 방문했다고 밝혔다.

황 행장은 이번 현장 방문에서 미래 신성장 동력으로 주목받는 K-뷰티·바이오 기업의 글로벌 경쟁력 강화를 뒷받침하고 지역경제에 대한 지원을 강화하겠다는 의지를 전했다.

먼저 코스메카코리아를 찾아 최근 ‘K-컬쳐 열풍’에 힘입어 한국 화장품 산업이 명실상부한 신성장 수출산업으로 자리 잡아가고 있다는 점을 확인했다. 이어 한국비엠아이에서는 고부가가치 산업으로 위상을 강화하고 있는 바이오산업 현장을 직접 둘러보며 미래 경제성장 동력을 확인했다.

황 행장은 “K-뷰티를 포함한 K-컬처 산업과 뛰어난 기술력을 갖춘 K-바이오 중소·중견기업은 우리 경제의 중요한 성장 동력”이라며 “연구개발(R&D)부터 시설투자, 수출, 해외사업까지 성장 단계별 자금 수요에 맞춰 금융지원을 강화해 이들이 글로벌 시장으로 도약할 수 있도록 뒷받침하겠다”고 말했다.

그는 특히 “비수도권 소재 중소·중견기업에 대한 지원을 확대해 수도권 집중을 완화하고 지역 균형 발전을 촉진하는 정책금융 역할을 충실히 수행해 나가겠다”고 강조했다.